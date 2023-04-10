ПЦУ – кость в горле Путина: в ISW напомнили преступления России против религиозных общин на ВОТ

Государство-агрессор пытается искоренить Православную церковь Украины. Для этого захватчики проводят кампанию по преследованию на временно оккупированных территориях. В то же время, от российских репрессий страдают и другие конфессии.

Об этом идет речь в ежедневном отчете американского Института изучения войны. Аналитики напомнили, какие преступления против религиозных общин на временно оккупированных территориях совершает Россия.

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Россия пытается уничтожить ПЦУ

Аналитики отмечают, что кампания Москвы по религиозным преследованиям имеет целью искоренить Православную церковь Украины, которую Москва считает раскольнической, несмотря на решение Вселенского Патриарха Константинополя в 2019 году о предоставлении ПЦУ независимости от МП.

В ISW предполагают, вероятно, что российские оккупационные власти планомерно ликвидируют храмы ПЦУ на временно оккупированных территориях.

Исследование ISW выявило, что 34% уведомленных событий преследования были направлены против ПЦУ,

– подчеркнули в Институте изучения войны.

Интересно, что Кремль позиционировал себя как "защитник христианства в целом и восточного православия в частности". Однако отчеты очевидцев свидетельствуют о том, что российская власть нацеливается на ПЦУ именно за ее украинство. Кстати, захватчики совершали такие целенаправленные атаки на церковь даже во время кратковременной частичной оккупации Киевской области в начале полномасштабной войны.

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Оккупанты закрывают церкви и отбирают имущество для передачи МП

Оккупанты планомерно отбирают имущество ПЦУ для передачи Московскому патриархату, а также ликвидируют богослужение на украинском языке.

Синод РПЦ 7 июня 2022 принял решение об официальном присоединении епархий ПЦУ в Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий ПЦУ. В частности, "учитывая необходимость поддерживать эффективную каноническую и административную связь с центральной церковной властью".

В частности, "учитывая необходимость поддерживать эффективную каноническую и административную связь с центральной церковной властью". Шесть агентов ФСБ России провели обыск в церкви ПЦУ в Мелитополе, задержали и депортировали ее священника за совершение литургии на украинском, а затем вообще закрыли храм в ноябре 2022 года.

Российские власти передали МП несколько храмов ПЦУ на временно оккупированных территориях.

В ISW отмечают, что полный масштаб российских усилий по принудительному "обращению" украинцев на оккупированных территориях в российское православие неясен. Российские оккупационные власти так не сделали четкого заявления, которое позволяло бы ПЦУ сосуществовать с РПЦ на ВОТ, что вызывает беспокойство ввиду задокументированных случаев репрессий и принудительного преобразования церквей ПЦУ.

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Враг атакует греко-католиков и протестантов

Оккупанты также атаковали другие конфессии, выразительно украинские по культуре. Российские войска захватили двух греко-католических священников в Бердянске в ноябре 2022 года. Их депортировали и фактически закрыли главную УГКЦ в Мелитополе в декабре.

Также бойцы Путина арестовали протестантского пастора и закрыли его общину в Мелитополе из-за его проукраинских взглядов. Кстати, имеющиеся сообщения из открытых источников свидетельствуют, что наиболее распространенными жертвами российского религиозного преследования после украинских православных являются протестанты, в том числе евангельские христиане-баптисты.

Протестанты всех конфессий стали жертвами 34% случаев преследования, наблюдаемых ISW,

– добавляют аналитики.

Баптисты составляли 13% жертв – это самая отдельная группа после украинских православных. ISW наблюдал за сообщениями о преследовании баптистов вблизи оккупированных Северодонецка, Лисичанска, Мариуполя и Мелитополя.

Интересно, что больше всего российские войска преследуют протестантов на Юге. В частности, 35% и 48% случаев репрессий в оккупированных Херсонской и Запорожской областях соответственно. Кроме того, протестующие пострадали от двух третей случаев репрессий в оккупированном Мариуполе.

По сообщениям очевидцев, российские солдаты ведут себя в отношении протестантов на оккупированных территориях Украины жестоко,

– отмечают аналитики.

С марта по ноябрь 2022 года российские военные захватили Херсонское учебное заведение украинских евангельских христиан-баптистов. Там разместили гарнизон и крематорий для кремации своих убитых бойцов. Ректор института заявил, что солдаты неоднократно преследовали баптистов, называя их "американскими шпионами", "сектантами" и "врагами русского православного народа".

Как сообщают, один российский офицер сказал работникам института: "Евангельские верующие, вы должны быть полностью уничтожены. Простая стрельба будет слишком легкой для вас. Вас нужно похоронить заживо". Другой военный якобы заявил: "Мы похороним [баптистских] сектантов, таких как вы".