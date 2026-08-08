Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире 24 Канала рассказал, какие угрозы Украина уже научилась эффективно перехватывать, а в каких областях еще нужно наращивать потенциал. Он также объяснил, как к защите неба могут присоединиться не только военные, но и гражданский сектор.

Украина уже перестраивает защиту от реактивных "Шахедов"

Защита украинского неба не сводится только к противодействию баллистическим ракетам. Россия постоянно меняет средства воздушного нападения, а Украина вынуждена параллельно усиливать различные эшелоны ПВО.

Не только баллистика представляет значительную угрозу для Украины. Мы должны рассмотреть, с чем уже справляемся хорошо, а над чем нужно достаточно активно работать,

– подчеркнул Федоренко.

Одним из направлений, где уже удалось существенно усилить защиту, стала борьба с обычными пропеллерными "Шахедами". Благодаря зенитным дронам Украина достигла высокого уровня перехвата таких целей, после чего Россия начала активнее переходить к более быстрым реактивным модификациям.

Когда мы обрели способность за счет наших зенитных дронов сбивать 90% пропеллерных "Шахедов", противник понял, что нужно перестраиваться. И сейчас, как вы знаете, существует угроза со стороны реактивных "Шахедов",

– пояснил Федоренко.

Реактивные модификации могут лететь со скоростью около 400 километров в час, поэтому для их перехвата нужны значительно более быстрые украинские дроны. Такие средства уже есть, однако сейчас главная задача – нарастить их количество, чтобы они могли массово задействоваться во время атак.

Нам нужны дроны-перехватчики Сил обороны Украины, развивающие скорость до 430 километров в час. Тогда мы сможем противодействовать реактивным "Шахедам" так же эффективно, как и пропеллерным,

– подчеркнул командир батальона.

Быстро перестроить всю систему под новую угрозу невозможно, для этого требуется определенное время. Федоренко рассчитывает, что к зимнему периоду Украина сможет выйти на уровень, при котором ПВО будет перехватывать подавляющее большинство реактивных "Шахедов".

К защите неба привлекают частный сектор

Даже при условии наращивания дронов-перехватчиков закрыть всю территорию Украины исключительно силами военных чрезвычайно сложно как с точки зрения количества средств, так и с точки зрения финансирования. Одним из способов усилить эту систему стала частная ПВО, механизм для которой ранее создали Министерство обороны и Кабмин.

Частная ПВО – это когда бизнес по определенной процедуре может юридически оформить компанию, которая будет обеспечивать защиту его объекта с помощью зенитных и других типов дронов,

– рассказал Федоренко.

Параллельно государство предусмотрело возможность подготовки штурманско-пилотских пар, которые будут управлять такими беспилотниками, а также специалистов, ответственных за их оснащение. Федоренко сравнил украинское воздушное пространство с сотами: что больше отдельных участков имеют собственную защиту, то больше средств одновременно могут перехватывать вражеские цели.

Если дрон пролетел переднюю линию и первый эшелон, но не был сбит и летит дальше к городу или поселку, то, пролетая над объектом частной собственности, даже не совершая атаки на него, он может быть уничтожен. Благодаря этому количество дронов, одновременно находящихся в воздухе и готовых перехватывать цели, возрастает в разы,

– пояснил командир батальона.

В Украине уже есть частные компании, которые выполняют такие задачи, хотя для полноценного развертывания системы еще нужно время. Речь идет о совместной работе военного и гражданского секторов, которая дополняет другие эшелоны ПВО. Украинская боевая авиация, несмотря на существующие ограничения по применению ракет, также перехватывает значительную часть крылатых ракет, скорость которых позволяет это делать.

Россия пытается нарастить количество баллистических ударов к зиме

Самой сложной угрозой для украинской ПВО остается баллистика. Для ее перехвата Украине требуется достаточное количество ракет для систем Patriot, а их поставки зависят от решений США и европейских партнеров. Россия знает об этой зависимости и пытается ею воспользоваться, увеличивая количество ракет и пусковых установок, которые может одновременно задействовать в атаках.

Российская Федерация очень четко понимает, что это наше уязвимое место. Она понимает, что Украина зависит от стратегических партнеров и должна иметь дополнительное количество ракет, чтобы перехватывать ту баллистику, которую Россия может применить в один момент,

– пояснил Федоренко.

Для усиления ударных возможностей Москва углубляет сотрудничество с Северной Кореей, рассчитывая не только на дополнительные ракеты, но и на другие средства и воинские формирования. Активизировать это направление враг пытается до зимы.

В то же время украинские удары на большие расстояния уже создают проблемы для российской экономики, логистики и военно-промышленного комплекса, а в перспективе к ним должна добавиться украинская баллистика. По оценке военного, это сокращает для России время, в течение которого она может максимально использовать собственное преимущество.

В кулуарах ходят разговоры о том, что решение принято и Украина получит ракеты для Patriot. Вопрос лишь в том, каким будет этот зимний пакет и какое количество мы получим, чтобы эффективнее и качественнее закрыть украинское небо,

– отметил командир батальона.

Российское командование, по словам Федоренко, также видит результаты переговоров Украины с партнерами и ожидает дальнейшего усиления противоракетной обороны. Из-за этого Москва пытается заранее стянуть дополнительные средства и увеличить возможности для массированного применения баллистических ракет.

Федоренко назвал слабое место украинской ПВО: смотрите видео