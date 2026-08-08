Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу розповів, які загрози Україна вже навчилася ефективно перехоплювати, а де ще потрібно нарощувати спроможності. Він також пояснив, як до захисту неба можуть долучатися не лише військові, а й цивільний сектор.

Україна вже перебудовує захист проти реактивних "Шахедів"

Захист українського неба не зводиться лише до протидії балістичним ракетам. Росія постійно змінює засоби повітряного нападу, а Україна змушена паралельно посилювати різні ешелони ППО.

Не тільки балістика є значною загрозою для України. Ми маємо розглянути, з чим уже справляємося добре, а над чим треба достатньо активно працювати,

– наголосив Федоренко.

Одним із напрямків, де вже вдалося суттєво посилити захист, стала боротьба зі звичайними пропелерними "Шахедами". Завдяки зенітним дронам Україна досягла високого рівня перехоплення таких цілей, після чого Росія почала активніше переходити до швидших реактивних модифікацій.

Коли ми набули спроможності за рахунок наших зенітних дронів збивати 90% пропелерних "Шахедів", противник зрозумів, що треба перелаштовуватися. І зараз, як ви знаєте, є загроза від реактивних "Шахедів",

– пояснив Федоренко.

Реактивні модифікації можуть летіти зі швидкістю близько 400 кілометрів на годину, тому для їхнього перехоплення потрібні значно швидші українські дрони. Такі засоби вже є, однак зараз головне завдання – наростити їхню кількість, щоб вони могли масово працювати під час атак.

Нам потрібні дрони-перехоплювачі Сил оборони України, які розвивають швидкість до 430 кілометрів на годину. Тоді ми зможемо протидіяти реактивним "Шахедам" так само ефективно, як і пропелерним,

– наголосив командир батальйону.

Швидко перебудувати всю систему під нову загрозу неможливо, для цього потрібен певний час. Федоренко розраховує, що до зимового періоду Україна зможе вийти на рівень, за якого ППО перехоплюватиме переважну більшість реактивних "Шахедів".

До захисту неба долучають приватний сектор

Навіть за умови нарощування дронів-перехоплювачів закрити всю територію України лише силами військових надзвичайно складно і з погляду кількості засобів, і фінансування. Одним зі способів посилити цю систему стало приватне ППО, механізм для якого раніше створили Міністерство оборони та Кабмін.

Приватне ППО – це коли бізнес за певною процедурою може юридично оформити компанію, яка здійснюватиме захист його об'єкта зенітними та іншими типами дронів,

– розповів Федоренко.

Паралельно держава передбачила можливість навчати штурмансько-пілотські пари, які керуватимуть такими безпілотниками, а також фахівців, відповідальних за їхнє спорядження. Федоренко порівняв український повітряний простір із сотами: що більше окремих ділянок мають власний захист, то більше засобів одночасно можуть перехоплювати ворожі цілі.

Якщо дрон пролетів передню лінію і перший ешелон, але не був збитий та летить далі до міста чи селища, то, пролітаючи над об'єктом приватної форми власності, навіть не атакуючи його, він може бути знищений. Кількість дронів, які одночасно перебувають у повітрі й готові перехоплювати цілі, завдяки цьому зростає в рази,

– пояснив командир батальйону.

В Україні вже є приватні компанії, які виконують такі завдання, хоча для повноцінного розгортання системи ще потрібен час. Йдеться про спільну роботу військового та цивільного секторів, яка доповнює інші ешелони ППО. Українська бойова авіація, попри наявні обмеження із застосуванням ракет, також перехоплює значну частину крилатих ракет, швидкість яких дозволяє це робити.

Росія намагається наростити балістичні удари до зими

Найскладнішою загрозою для української ППО залишається балістика. Для її перехоплення Україні потрібна достатня кількість ракет до Patriot, а їхнє постачання залежить від рішень США та європейських партнерів. Росія знає про цю залежність і намагається використати її, збільшуючи кількість ракет і пускових установок, які може одночасно залучити до атак.

Російська Федерація дуже чітко розуміє, що це наше вузьке місце. Вона розуміє, що Україна залежить від стратегічних партнерів і мусить мати додаткову кількість ракет, щоб перехоплювати ту балістику, яку Росія може застосувати в один момент,

– пояснив Федоренко.

Для посилення ударних можливостей Москва поглиблює співпрацю з Північною Кореєю, розраховуючи не лише на додаткові ракети, а й на інші засоби та військові формування. Активізувати цей напрямок ворог намагається до зими.

Водночас українські далекобійні удари вже створюють проблеми для російської економіки, логістики та військово-промислового комплексу, а в перспективі до них має додатися українська балістика. За оцінкою військового, це звужує для Росії час, протягом якого вона може максимально використовувати власну перевагу.

Кулуарно розмови йдуть про те, що рішення прийнято і Україна отримає ракети до Patriot. Питання лише в тому, яким буде цей зимовий пакет і яку кількість ми отримаємо, щоб ефективніше та якісніше закрити українське небо,

–зазначив командир батальйону.

Російське командування, за словами Федоренка, також бачить результати переговорів України з партнерами й очікує подальшого посилення протиракетної оборони. Через це Москва намагається заздалегідь стягнути додаткові засоби та збільшити можливості для масованого застосування балістики.

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