"Россия пытается создать блэкаут": Зеленский заявил о 76 ударах по энергетике за неделю

Вражеские войска значительно усилили обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. Только за последнюю неделю страна-агрессор нанесла 76 ударов по энергообъектам в различных украинских городах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что сказал глава государства об обстрелах энергетики?

Зеленский вспомнил, что Дональд Трамп якобы объявлял так называемое энергетическое перемирие. При этом "Россия целенаправленно ударила по украинской энергетике и нефтегазовому сектору уже 76 раз".

В частности, ночью 18 октября были атаки на подстанции в Винницкой, Житомирской, Одесской, Хмельницкой. "Десяти тысяч семей остаются без света", – подчеркнул президент.

При этом специалисты почти круглосуточно работают над восстановлением энергетики.

Зеленский показал последствия обстрелов: смотрите видео

К тому же ночью российские войска атаковали жилые дома в разных регионах Украины. Сейчас известно о 12 раненых, среди которых двое детей, еще два человека погибли. Утром кафиры также ударили по сельскохозяйственному предприятию на Волыни. К слову, из-за сильного задымления на объекте местные власти призвали жителей района Тридцатки в Маневичах эвакуироваться.

Президент сообщил, что за прошедшую неделю Россия выпустила по Украине около 2700 ударных беспилотников, 1700 авиабомб и 66 ракет, большинство из которых были баллистическими. Основными целями атак остаются энергетические объекты – враг пытается вызвать масштабный блекаут.

Также глава государства подчеркнул, что США должны учитывать отсутствие уступок со стороны России в ответ на ослабление санкций или заключение договоренностей. Напротив, какие-либо сигналы о возможности получить прибыль Москва воспринимает как подтверждение того, что ее ставка на войну оправдывается и боевые действия можно продолжать.

Именно из-за этой позиции России война продолжается, а не потому, что Украина справедливо защищает себя. Именно на Россию нужно давить, чтобы у мира был шанс,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

При этом президент США Дональд Трамп считает, что отказ от новых санкций против России пойдет на пользу как Соединенным Штатам, так и миру в целом. В то же время госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что этот вопрос требует тщательного анализа.