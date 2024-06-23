Оккупанты пытаются забаррикадировать Керченский пролив: в ВМС назвали цель врага

Российские захватчики пытаются баржами сузить Керченский пролив. Они делают это, чтобы усилить огневой контроль.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Россия пытается сузить проход Керченским проливом

Это даже не укрепление, это попытки баррикадирования для того, чтобы максимально сузить этот проход, чтобы его было легче контролировать,

– подчеркнул спикер ВМС.

Также Плетенчук добавил, что оккупанты контролируют проход с помощью авиации. В частности, постоянно поднимают в воздух как вертолеты, так и самолеты различных моделей.

Кстати, периодически вражеские вертолеты оказываются под прицелом своих же систем ПВО. Плетенчук заметил, что это побочный эффект большого присутствия этих единиц в воздухе.

Оккупанты установили 21 баржу