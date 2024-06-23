Оккупанты пытаются забаррикадировать Керченский пролив: в ВМС назвали цель врага
Российские захватчики пытаются баржами сузить Керченский пролив. Они делают это, чтобы усилить огневой контроль.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.
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Россия пытается сузить проход Керченским проливом
Это даже не укрепление, это попытки баррикадирования для того, чтобы максимально сузить этот проход, чтобы его было легче контролировать,
– подчеркнул спикер ВМС.
Также Плетенчук добавил, что оккупанты контролируют проход с помощью авиации. В частности, постоянно поднимают в воздух как вертолеты, так и самолеты различных моделей.
Кстати, периодически вражеские вертолеты оказываются под прицелом своих же систем ПВО. Плетенчук заметил, что это побочный эффект большого присутствия этих единиц в воздухе.
Оккупанты установили 21 баржу
- Накануне Центр журналистских расследований со ссылкой на данные спутника сообщил, что в Керченском проливе враг уже более месяца обустраивает систему защиты моста, который соединяет территорию России с оккупированным Крымом. В частности, захватчики установили вторую линию боновых заграждений из 21 баржи.
- Кроме того, 22 мая оккупанты начали возводить 5 объектов, похожих на пирсы под Крымским мостом, – на двух берегах острова Тузла и на косе Тузла со стороны Краснодарского края на территории России.
- По состоянию на 16 июня самый длинный из причалов достигает около 190 метров, а самый короткий – почти 80.