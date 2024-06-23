Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС. Дмитро Плетенчук зазначив, що, передає 24 Канал.
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Росія намагається звузити прохід Керченською протокою
Це навіть не укріплення, це спроби барикадування для того, щоб максимально звузити цей прохід, щоб його було легше контролювати,
– наголосив речник ВМС.
Також додав, що окупанти контролюють прохід шляхом авіації. Зокрема, постійно підіймають в повітря як гелікоптери, так і літаки різноманітних моделей.
До речі, періодично ворожі гелікоптери опиняються під прицілом своїх же систем ППО. Плетенчук зауважив, що це побічний ефект великої присутності цих одиниць у повітрі.
Окупанти встановили 21 баржу
- Напередодні Центр журналістських розслідувань з посиланням на дані супутника повідомив, що в Керченській протоці ворог вже понад місяць облаштовує систему захисту мосту, який сполучає територію Росії з окупованим Кримом. Зокрема, загарбники встановили другу лінію бонових загороджень з 21 баржі.
- Окрім того, 22 травня окупанти почали зводити 5 об'єктів, схожих на пірси під Кримським мостом, – на двох берегах острова Тузла і на косі Тузла з боку Краснодарського краю на території Росії.
- Станом на 16 червня, найдовший з причалів сягає близько 190 метрів, а найкоротший – майже 80.