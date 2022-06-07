Владимир Зеленский сообщил, что наши герои не сдают позиции в Северодонецке. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои.
Важно Чем больше будут говорить об Украине в мире, тем быстрее мы закончим войну, – Зеленский
По его словам, Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорье, Авдеевка, Курахово и другие направления российских ударов – это сегодня самые горячие точки противостояния.
Российская армия пытается задействовать на Донбасском направлении еще дополнительные силы, но 103 день – и украинский Донбасс стоит крепко,
– сообщил Владимир Зеленский.
"Делаем все для обороны и на Запорожском направлении и на Николаевском. Я благодарен каждому и каждому, кто выдерживает мощное давление кафиров и защищает наше государство", - добавил президент Украины.
Последние новости из Донбасса
- В Луганской области российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и стягивают туда тяжелую технику. В частности, речь идет о самоходной артиллерийской установке "Малка". Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, это страшное оружие , которое разрушает все вокруг.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему контрнаступление наших защитников и защитниц и, как следствие, победа Украины над Россией могут состояться не в краткосрочной перспективе.
- Главы Луганской области сообщали, что Вооруженные Силы Украины контролируют промзону Северодонецка. Она занимает от 40 до 50% территории и является половиной города.
- Российские кафиры 6 июня нанесли авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов. Это у Бахмута. Также захватчики запустили ракеты по Николаевке.
- Петр Кузык, командир батальона "Свобода", капитан Нацгвардии Украины, рассказал о ходе боев в Северодонецке. По его словам, кафиры имеют определенное преимущество в ствольной артиллерии, количестве танков и, возможно, и в количестве людей.
- Российские военные цинично обстреливают территорию Украины , но в то же время готовят и по оккупированным городам, чтобы обвинить в этом ВСУ. Войска агрессора в очередной раз накрыли огнем оккупированный Донецк.
- Россия продолжает насильственно мобилизовать мужчин с временно захваченных территорий Донбасса и Луганщины. Их бросают в кровавые бои за Северодонецк.