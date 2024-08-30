Готовьтесь к грандиозному финалу, жители Крыма предрекают скорое падение Керченскому мосту

Крымский мост является одной из законных целей для Украины. Именно поэтому Россия всячески пытается обезопасить эту конструкцию.

В местном телеграм-канале Крыма рассказали, что Россия пытается всячески создать иллюзию защищенности Керченского моста. В частности, воздушное пространство там защищает загоризонтная РЛС "Подсолнух", передает 24 Канал.

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О "Триумфе" не приходится говорить

Конечно, установки "Триумф" могли сбивать все, что только подлетит – ракеты и самолеты. Так же помочь могут и "Панцирь-С1".

Однако Силы обороны уничтожили практически все С-400, а С-300 отвели подальше. Они еще могут сбивать ракеты на подлете к мосту, но не будут такими эффективными.

Кроме этого, местные проводят разведку и передают нужные данные "туда, куда надо". Они предполагают, что скоро этот мост "рухнет, что и дыма не останется". Предполагают, что время готовиться к грандиозному финалу.

Что происходит на Крымском мосту: смотрите фото