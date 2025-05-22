В полицию обратились почти 50 детей, которых пытались завербовать россияне

Украинские дети сообщают о попытках вербовки со стороны россиян. Сейчас зафиксировано почти 50 таких обращений.

Правоохранители говорят, что наблюдается устойчивая динамика по повышению их количества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника ювенальной полиции Украины Василия Богдана в эфире телемарафона.

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Как россияне пытаются завербовать украинских детей

По словам Богдана, на сегодня в органы Нацполиции по поводу попыток вербовки россиянами обратились почти 50 детей.

Они рассказали, что с ними через мессенджеры и соцсети связались неизвестные лица с вымышленных аккаунтов и агитировали к совершению поджогов авто военных, зданий госорганов и органов местного самоуправления, объектов гражданской и критической инфраструктуры, а также сбору различной информации. За это им обещали финансовое вознаграждение.

Богдан говорит, что подразделение ювенальной превенции Нацполиции совместно с СБУ реализует информационную кампанию по всей Украине. Он объясняет, что во время визитов в школы проводят лекции, разговоры и открытые уроки для подростков, чтобы повысить уровень их правовой осведомленности.

Кроме этого, правоохранители также работают с родителями и педагогами и объясняют им, как распознать признаки вербовки, как говорить с детьми и как действовать в случае угрозы.

Начальник ювенальной полиции отмечает, что сначала детям могут предлагать выполнять легкие задачи, к примеру, попросить собрать информацию о расположении военных объектов или расклеить листовки, которые дискредитируют ВСУ или имеют элементы российской пропаганды. Однако потом задачи могут усложнять.

К слову, ранее МОН и МВД собрали рекомендации, на что стоит обратить внимание родителям и педагогам, чтобы распознать вербовку ребенка и предотвратить нарушение закона.