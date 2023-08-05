Оккупационные войска пытаются не допустить продвижения наших защитников. В то же время, агрессор продолжает убивать мирное население Украины, игнорировать законы и обычаи войны, использовать тактику террора.

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Что происходит на главных направлениях фронта

Отметим, что по состоянию на 18:00, агрессор нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 8 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Заметим, что после 6 часов вечера террористы массированно атаковали наше государство ракетами.

Всего за сутки произошло 30 боевых столкновений. Украинские воины стойко держат оборону на Купянском направлении. В частности, успешно отразили атаки врага в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области.

Оккупанты пытались наступать на Лиманском направлении в районе Белогоровки Луганской области. Впрочем, безуспешно.

На Бахмутском направлении Силы обороны сдерживают захватчиков в районе Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Между тем, на Марьинском наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки. На Шахтерском – враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

Военные страны-террориста, совершая авиационные удары, также вели наступательные действия в районе Роботиного Запорожской области. Правда, успеха не имели.

Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск... Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Украинские воины мощно отработали по оккупантам

За эти сутки наша авиация нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, пять складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы врага.