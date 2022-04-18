Россия раньше даже не думала об использовании ядерного оружия в Украине, – Пионтковский

Возможность ядерного удара по территории Украины не обсуждалась раньше. Такие шансы до апреля были скудными, ведь Путин угрожал НАТО. Но уже сейчас Россия начинает угрожать ядерным оружием Украине.

Об этом рассказал Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. Он также отметил, что атака ядерным оружием на страны НАТО уже почти нереальна.

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Сейчас же и директор ЦРУ, и Владимир Зеленский говорят о возможности ядерной атаки на Украину, вполне серьезно,

– утверждает Пионтковский.

По информации Андрея Пионтковского, вчера Борис Джонсон заявил, что в случае угрозы ядерного удара Россией на Украину, Великобритания самостоятельно или с другими партнерами ответит по России зеркально. Поэтому стоит донести до Путина и это мнение.

Напомним, что недавно британская разведка отмечала, что хотя оперативный фокус России переместился на Восток Украины, конечная цель России остается неизменной. Она стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование.

Полное интервью Романа Цимбалюка с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Хотя оперативный фокус России переместился на восток Украины, конечная цель России остается неизменной. Она стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование.

https://24tv.ua/fokus-peremistivsya-shid-rosiya-hoche-dominuvati-nad-vsiyeyu_n1954916

Хотя оперативный фокус России переместился на восток Украины, конечная цель России остается неизменной. Она стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование.

https://24tv.ua/fokus-peremistivsya-shid-rosiya-hoche-dominuvati-nad-vsiyeyu_n1954916