Ким ответил на вбросы о якобы "наступлении" россиян на Юг

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал заявления россиян о том, что якобы госслужащих из Херсона эвакуируют. Мол, это делают из-за "наступления России" на Юг.

Глава Николаевской областной военной администрации объяснил, что это вбросы оккупантов, ведь они боятся действий Украины. Виталий Ким рассказал, что на самом деле происходит на том направлении.

Смотрите также Оккупанты попытались штурмовать в районе Крынки: карта боевых действий на 3 марта

Что Ким сказал о вбросах россиян

Чиновник ответил на упреки о том, что якобы государственные служащие готовятся эвакуироваться с Херсонщины.

Относительно вбросов россиян о наступлении на Юг. Еще месяц назад говорил, что будет активно с марта происходить эта их информационная кампания,

– рассказал Виталий Ким.

Он также объяснил, почему люди воспринимают эту информацию и она распространяется. По словам главы Николаевской ОВА, это происходит потому, что Украина строит фортификационные сооружения, вторые-десятые рубежи обороны. Поэтому жители думают, что власть молчит и мы готовимся к обороне.

"На самом деле – нет. На самом деле мы (военные) это должны были построить еще в 2014 – 2022 году, но были заняты ... Поэтому есть команда ОВА приобщиться, помочь и построить это быстро и сейчас, потому что мы можем. Это касается всех ОВА. Поэтому сейчас мы активно строим эти фортификационные сооружения", – рассказал чиновник.

По его словам, руководители ОВА уменьшили количество до оптимального необходимого, чтобы меньше привлечь земель фермеров. Виталий Ким объяснил, что это должно было появиться еще давным-давно.

"Поэтому никакой "измены" нет, никакого наступления нет. Они это вбрасывают, потому что боятся, что мы, возможно, будем что-то делать. А я думаю, что будем, но это не точно", – заинтриговал Ким.

Что сказал Ким в ответ на вбросы россиян: смотрите видео

Что заявили российские пропагандисты о Юге