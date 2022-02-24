Россия распространяет дезинформацию, используя фото с 2014 года
Источник:телеграм-канал "Оперативный ВСУ"
Россия утром 24 февраля приступила к новой горячей фазе войны против Украины. Однако бои идут не только на поле боя, но и в информационном пространстве.
Страна-агрессор пытается распространять дезинформацию, используя фотографии 8-летней давности. Об этом сообщает украинский телеграм-канал "Оперативный ВСУ".
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Российские пропагандисты обнародовали фотоснимок с триколором на Харьковском областном совете. Однако это фото сделано еще в 2014 году, тогда тряпку агрессора быстро сорвали со здания.
Орда распространяет фотографии с 2014 года, как сегодняшние,
– указали в телеграме "Оперативный ВСУ."
Россия распространяет фейки: где смотреть достоверную информацию
Пропаганда страны-агрессора распространяет циничные и наглые фейки о нашем государстве и вооруженных силах Украины. Мининфраструктуры подготовил источники надежной и достоверной информации:
- офис Президента Украины;
- Генштаб Вооруженных сил Украины;
- Кабинет министров Украины;
- Министерство обороны;
- Министерство внутренних дел;
- Национальная полиция;
- ГСЧС;
- Госпогранслужба;
- Центр стратегических коммуникаций и безопасности;
- Госслужба спецсвязи;
- Сухопутные войска ВСУ;
- Военно-морские силы ВСУ;
- Территориальная оборона;
- Все клики на страницы в социальных сетях.
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