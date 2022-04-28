Россия распространяет фейки о "секретных планах Польши захватить Запад Украины"

Кремлевская пропаганда не устает генерировать новые фейки. Последней "сенсацией", которую сторонники Путина активно тиражируют в СМИ, стало сомнительное заявление главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Он заявил, что "Вашингтон и Варшава отрабатывают планы по установлению военно-политического контроля Польши над "своими историческими владениями" в Украине".

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Опровержение очередного фейка

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций, дружба Украины и Польши раздражает Россию. Поэтому страна-агрессор не придумала ничего лучше распространения новых фейков. В то же время в организации подчеркнули, что Польша действительно является надежным партнером Украины.

Создание подобного вброса не случайно. Привлекая внимание к другим странам, Россия отвлекает внимание внутренней аудитории от провалов в ходе войны.

Это "заявление" является составной частью антизападной риторики московии, которая направлена на оправдание продолжительности так называемой "специальной военной операции" в Украине из-за обвинений стран Запада в постоянной финансовой и военной поддержке Украины,

– пишут в СтратКоме.

К тому же, таким образом Россия пытается подтвердить свой образ "освободителя Украины".

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