В разведке Британии объяснили, как Россия формирует фейки и скрывает свою причастность к этому

Россия воюет не только артиллерией и ракетами. Она еще активно использует средства информационной борьбы. В разведке Великобритании объяснили, как формируются фейки и подчищают "хвосты".

Согласно данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения Россия систематически использует информационные операции. Это, подчеркивают в ведомстве, основной элемент стратегии врага.

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Россия распространяет дезинформацию

В ведомстве отмечают, что Россия занимается культивацией многочисленных каналов и посредников. Их используют для того, чтобы распространять дезинформацию. Речь идет об умышленном создании и распространение если не полностью ложной, то манипулятивной информации.

Разведка обратила внимание на один из компонентов российской дезинформации. Речь идет о "отмывание нарративов". С его помощью Кремль продвигает информацию от прокси-серверов или непроверенных источников в социальных сетях. Затем эти данные уже появляются в популярных или государственных СМИ.

Цель затуманить источник информации, чтобы российскому государству было легче дистанцироваться от сообщения. Затем оно продвигает обманчивые фрагменты нарратива, маскируя при этом свои корыстные интересы,

– говорят в ведомстве.

В отчете отмечают, что враг представляет манипулированные нарративы как организованно, так и конъюнктурно. В приоритете у оккупантов – дискредитация правительства Украины и уменьшение международной поддержки нашего государства.

Заметим, что нет ничего удивительного в том, что россияне искажали данные из слитных документов Пентагона. В частности, уменьшали свои потери. Глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал, имел ли какой-либо эффект скандал с утечкой.

Какими могли быть последствия

По мнению главы украинской разведки, эффекта достичь не удалось. В то же время он отметил, что последствия могли быть серьезными. В частности, говорится о распространении недоверия.

Оно должно было активировать "определенные декларативные заявления" как со стороны нашего государства, так и от партнеров. И это вместе с определенными разногласиями могло иметь разрушительный эффект. Но, к счастью, утечка не стала причиной этого.