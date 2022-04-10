Россия распространяет откровенный фейк о том, как мелитопольцы "радуются" приходу рубля

Пропагандистские рупоры Кремля начали распространять откровенный фейк об оккупированном Мелитополе. Они наперегонки врут о том, как там люди "радуются" приходу российской валюты.

Конечно же, о параллельной реальности первыми начали кричать российские государственные медиа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на брифинг экс-нардепа Сергея Лещенко за 10 апреля.

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Даже фейки не убедительные

Пропагандисты даже приехали в город, временно захваченный их военными. Они начали снимать постановочные "новостные" сюжеты, где сами нарушили собственную логику. Сначала показали заправочную станцию, где мужчина почему-то несколько секунд держит деньги в кадре, а только после этого платит за бензин рублями.

После этого уже показали работника АЗС, который начал благодарить Россию за то, что в город завезли топливо. Однако потом сами пропагандисты сконфузились и показали обменник валют, где курс доллара и евро рассчитывают в гривнах. Причем указанная цена рубля крайне далека от реальной.

Обменник валют в оккупированном городе / Скриншот

Были гривны и в другом месте

Также пропагандисты показали открытие бассейна. При этом все показано так, будто Россия пришла и его построила. Там работница рассказывала, что теперь якобы плавание стоит дешевле. Однако почему-то называла цены посещения в гривнах, а не в макулатуре, которую россияне называют валютой.

Препарирование фейков России от Лещенко за 10 апреля: смотрите видео