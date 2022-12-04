Приоритет Кремля: Россия активизировала пропаганду против помощи Украине в Польше
Источник:Станислав Жарин
Оккупанты пытаются заставить поляков прекратить помогать Украине. Пропаганда утверждает, что украинцы угрожают польскому обществу.
Об этом написал уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства в Польше Станислав Жарин.
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"В рамках этой деятельности мы обнаруживаем попытки распространения лжи об украинцах и их присутствии в Польше, манипулирования обстоятельствами разных событий или распространения инсинуаций", – отметил Жарин.
Приоритетная задача Кремля
По словам уполномоченного, Россия хочет вынудить поляков отказаться от поддержки Украины. Он считает это приоритетной задачей Кремля.
Кремль использует политические, военные и пропагандистские меры, желая, чтобы это привело к изоляции Украины, – заявил Жарин.
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