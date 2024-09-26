Новые угрозы Путина: в чем суть изменения ядерной доктрины и что это даст Кремлю

Владимир Путин 25 сентября вечером созвал экстренное заседание Совбеза, на котором обсудили условия применения ядерного оружия. Фактически российский президент объявил об изменении доктрины ядерного сдерживания и утвердил новые условия, которые позволят нанести ядерный удар.

Журналисты Defence Express проанализировали, что могут означать новые ядерные угрозы Путина и чем новые решения выгодны Кремлю. В издании добавили, что такие решения от российского президента являются ожидаемыми, ведь он всегда пытается узаконить свои преступления.

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Зачем Путину новая ядерная доктрина

На заседании Совбеза 25 сентября Путин решил изменить порядок использования ядерного вооружения. Поскольку ядерный шантаж – единственный инструмент Москвы для "коммуникации" на международной арене, то в Кремле в очередной раз решили прибегнуть к угрозам.

Так, Путин внес изменения в ядерную доктрину – документа под названием "Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания", который появился в 2020 году. Стоит заметить, что российский диктатор расширял использование ядерного вооружения еще 4 года назад и действующей редакции есть следующие положения, которые позволяют использование ядерки:

достоверная информация об атаке баллистическими ракетами,

использование ядерного вооружения или другого вооружения массового поражения по территории России и ее союзников,

воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил,

неядерная агрессия против России, когда "под угрозой само существование государства".

В СМИ отмечают, что последний пункт этой доктрины максимально расширяет использование ядерного вооружения, ведь понятие "угрозы существования государства" очень размыто. Более того, теперь Путин хочет использовать ядерное оружие даже в случае, если беспилотники пересекут воздушное пространство России.

"Тем более, что именно судьба России, как государственного образования, а не жизнь ее граждан и вообще человечества в целом определена приоритетом. Но теперь, учитывая заявление Путина, этот перечень расширяется еще больше. И ядерное оружие Кремль планирует использовать и в случае "массированного пуска и перехода через границу средств воздушно-космического нападения", в перечень которого попали не только крылатые ракеты, но и БПЛА и все другие летательные аппараты", – напомнили журналисты.

Также Путин заявил, что теперь любая агрессия против России со стороны неядерного государства, но "с участием или при поддержке ядерной державы" также будет рассматриваться, как совместное нападение этих стран. Поэтому, по мнению журналистов Defence Express, Путин решил максимально легализовать свое право на ядерные удары.

Эти изменения в российской ядерной доктрине действительно возможно объяснить очень просто – легализация права превентивного ядерного удара, как по Украине, так и по любой другой стране НАТО или ЕС. Зачем это было сделано прямо сейчас – очевидно для еще одного витка ядерного шантажа на фоне нерешительности Запада,

– пишут журналисты.

Очевидно, Кремль считает, что только такие запугивания сделают "красные линии" еще краснее. Пока же неизвестно, как это будет работать и действительно ли Путин решится на применение ядерного оружия, или это новые способы запугать мир.