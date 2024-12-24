Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Андрей Вигиринский, отметив, что и Россия, и НАТО сейчас могут мобилизовать различные ресурсы, что также можно назвать противостоянием. Говорится и о мобилизационном ресурсе, и об идеологической подготовке молодого поколения.

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К чему стоит готовиться

По словам политолога, противостояние с НАТО может иметь разные фазы. Противостояние может означать готовность к боевым действиям, а не сами боевые действия. Мобилизация ресурсов (вооружение и человеческий потенциал) – это тоже противостояние.

ЕС тоже говорит, что надо быть готовым с Россией, но это не означает, что он завтра планирует воевать. Зато будут выделять сотни миллиардов евро, чтобы быть готовым,

– подчеркнул Вигиринский.

Политолог отметил, что расширение программы воспитания молодежи свидетельствует о том, что в Кремле осознают, что личный состав оккупационных войск исчерпывается. Соответственно, российская молодежь должна пройти базовую военную подготовку и вернуться в гражданскую жизнь, но иметь навыки для случая будущей войны.

Молодежь уже готовят к дисциплине и устойчивости к политическому режиму в стране-агрессоре. Этим и занимается российская пропаганда, идеологически обрабатывая население.

Кремлю нужно, чтобы молодежь разделяла "традиционные" ценности, за которые говорил Путин в 2022 году, о том, что является добром, а что злом, где есть друзья, а где враги. Это тоже один из элементов подготовки,

– отметил он.

Противостояние на нынешнем этапе будет означать изъятие ресурсов И России, и Запада из социальной сферы для сферы ВПК, которая будет демонстрировать, стоит ли противнику "влезать" в возможную войну, или не стоит. Именно поэтому Путин сосредотачивает свои силы на большой сухопутной армии, которая способна вести континентальную войну.

Вигиринский добавил, что Кремль также может иметь целью научить молодежь к современной войне, где военные применяют новейшие технологии, где штурмы и наступления сопровождаются поддержкой дронов.

Россияне сейчас перенимают наш опыт, который мы демонстрируем. Креативный класс тоже важен, но не менее важен, чем количественный. Россия перестраивает свою армию,

– сказал политолог.

Кстати, руководители европейских государств не раз подчеркивали о возможной войне с Россией за пределами Украины. Страна-агрессор может спровоцировать разного рода противостояние с НАТО, а в случае прямого военного столкновения особое внимание Путин может обратить на страны Балтии и Сувалкский коридор.