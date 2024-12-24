Такое мнение волонтер высказал в интервью "Украинская правда", сообщает 24 Канал. Тарас Чмут предположил, что пройдет определенное время и Россия снова нападет, но уже не повторит ранее сделанных ошибок.

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Что должна сделать Украина в случае замораживания войны

Тарас Чмут объяснил, что победа Украины в войне с Россией будет означать сохранение государственности, независимости и самостоятельного видения дальнейшего развития пути. В то же время поражение будет включать потерю всех вышеупомянутых параметров, а также территорий.

Он считает, что замораживание войны сыграет не в пользу Украины.

Это очень плохой сценарий для нас. Россия нас на*бет. Как бы нам трудно не было, но надо дожимать,

– подчеркнул он.

По его мнению, на следующий день после перемирия украинцы начнут ссориться: кто больше воевал, кто больше возил и кто кому патриот. Кроме того, начнется формирование политических списков, определенные лица будут рваться к власти.

Зато в России все будет происходить иначе: оккупанты продолжат вооружаться и готовиться к новому вторжению.

Пройдет некоторое время, и она снова нападет. И она не повторит тех ошибок, которые были в 2022 году,

– пояснил Тарас Чмут.

Поэтому в случае перемирия Украина сразу же должна начать готовиться к следующей войне. Руководитель фонда "Вернись живым" боится, что украинцы не сделают этого вывода, который бы должны были сделать в 2015 году.

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"Мы выиграли время и мы этим временем не воспользовались. Россия выиграла время и воспользовалась. Но допустила несколько больших ошибок. И мы пропетляли. Она недооценила наше общество, переоценила себя", – подытожил Тарас Чмут.