Таку думку волонтер висловив в інтерв'ю "Українській правді", повідомляє 24 Канал. Тарас Чмут припустив, що пройде певний час, і Росія знову нападе, але вже не повторить раніше зроблених помилок.

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Що повинна зробити Україна у разі замороження війни

Тарас Чмут пояснив, що перемога України у війні з Росією означатиме збереження державності, незалежності та самостійного бачення подальшого розвитку шляху. Водночас поразка включатиме втрату усіх вищезгаданих параметрів, а також територій.

Він вважає, що замороження війни зіграє не на користь Україні.

Це дуже поганий сценарій для нас. Росія нас на*бе. Як би нам важко не було, але треба дотискати,

– наголосив він.

На його думку, наступного дня після перемир'я українці почнуть сваритися: хто більше воював, хто більше возив і хто кому патріот. Крім того, почнеться формування політичних списків, певні особи рватимуться до влади.

Натомість в Росії все відбуватиметься інакше: окупанти продовжать озброюватися та готуватися до нового вторгнення.

Пройде якийсь час, і вона знову нападе. І вона не повторить тих помилок, які були у 2022 році,

– пояснив Тарас Чмут.

Тому в разі перемир'я Україна одразу ж повинна почати готуватися до наступної війни. Керівник фонду "Повернись живим" боїться, що українці не зроблять цього висновку, який би мали зробити у 2015 році.

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"Ми виграли час і ми цим часом не скористалися. Росія виграла час і скористалася. Але допустила декілька великих помилок. І ми пропетляли. Вона недооцінила наше суспільство, переоцінила себе", – підсумував Тарас Чмут.