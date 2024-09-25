Путин объявил об изменении доктрины ядерного сдерживания: новые основания для ядерного удара

Путин объявил об изменениях в доктрине ядерного сдерживания России. Вероятно, это было сделано в ответ на требования Киева к США, ЕС и Великобритании разрешить наносить ракетные удары вглубь страны-агрессора.

Нововведения включают расширение описания государств и военных союзов, в отношении которых возможно ядерное сдерживание, а также дополнение перечня угроз, которые могут побудить к ядерному ответу. Об изменениях в доктрине ядерного сдерживания России – читайте в материале 24 Канала.

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Какие изменения будут в ядерной доктрине России

На экстренном заседании Совбеза России Владимир Путин заявил об изменениях в доктрине ядерного сдерживания.

Что изменится в доктрине:

агрессию против России со стороны любой неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной державы предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну;

предлагается рассматривать как их совместное нападение на страну; расширено описание государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание;

применение ядерного оружия будет рассмотрено "уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космической атаки и пересечении ими государственной границы России". Кроме стратегической, это также может быть тактическая авиация, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты;

средств воздушно-космической атаки и пересечении ими государственной границы России". Кроме стратегической, это также может быть Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси – "в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету".

Какие доктрины ядерного сдерживания действуют в России сейчас

"Основы госполитики в области ядерного сдерживания", действующие сейчас, были подписаны Путиным и впервые опубликованы в июне 2020 года.

Согласно этому документу, президент России может принять решение о ядерном ударе в четырех случаях: