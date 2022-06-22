Россия рассказывает об "обреченности" Украины устами осужденного американского маньяка Риттера

Россияне никак не устанут выдавать желаемое за действительное. Они уверенно шагают к краху, а всяких фриков заставляют врать об "успехах".

Уже 118 дней героическая украинская армия и народ противостоят российским оккупантам. Дела врага идут очень плохо – безумные потери, изоляция, отсутствие стратегического успеха, а весь цивилизованный мир стал на сторону Украины и всячески нам помогает. Очевидно, что Россию в перспективе ждут только поражение, позор и ответственность за совершенные преступления. Но это не мешает им придумывать свою альтернативную реальность.

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Иностранные "эксперты" России

Поскольку все адекватные люди во всем мире отказались иметь с россиянами хоть какие-нибудь дела, а тем более общаться с их пропагандистами, оккупантам приходится искать ручных "экспертов", у которых уже нет ничего похожего на репутацию, чтобы хоть как-то транслировать свою нелепость в массы.

Как сообщил Сергей Лещенко, в один из пропагандистских эфиров россияне позвали "американского военного аналитика", эдакого Скотта Риттера. Тот с какого-то испуга заявил, что "Украина обречена на капитуляцию, одним из условий которой будет прекращение существования украинской армии".

Во-первых , смех вызывает безумное заявление о капитуляции Украины. Как бы российские оккупанты об этом не мечтали, но в этой войне капитулирует только одна сторона – россияне.



, смех вызывает безумное заявление о капитуляции Украины. Как бы российские оккупанты об этом не мечтали, но в этой войне капитулирует только одна сторона – россияне. Во-вторых , героические ВСУ прямо сейчас и без каких-либо капитуляций активно прекращают существование российской "второй армии мира". Вскоре тяжелое оружие партнеров добавит нашим защитникам и защитницам еще большей огневой мощи, и тогда возникнет вопрос, останется ли от российской армии хоть что-нибудь.



, героические ВСУ прямо сейчас и без каких-либо капитуляций активно прекращают существование российской "второй армии мира". Вскоре тяжелое оружие партнеров добавит нашим защитникам и защитницам еще большей огневой мощи, и тогда возникнет вопрос, останется ли от российской армии хоть что-нибудь. В-третьих, Скотт Риттер отсидел срок за домогательства к несовершеннолетним в сети и после этого никому не нужен. Кроме россиян, конечно, те радостно принимают в свои ряды подобных персонажей.

Война России против Украины: последние новости

Россияне возобновили интенсивные обстрелы Харькова. В городе раздаются взрывы, местных просят оставаться в укрытиях.

Путин потребовал от Лукашенко напасть на Украину. Тот боится потерпеть крах и как может тянет время, ведь его армия будет уничтожена сразу после пересечения украинской границы.

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