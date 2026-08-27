Россия затягивает атаки: генерал-лейтенант рассказал об особенностях нового обстрела со стороны противника

Россия меняет ритм воздушных атак на Украину: к ночным ударам баллистическими ракетами добавляет волны реактивных дронов на рассвете и продолжается угроза беспилотниками уже днем. Параллельно враг комбинирует различные типы ракет, пытаясь держать под постоянным давлением большие города, экономику и энергетику.

Генерал-лейтенант, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, почему россияне пытаются растянуть атаки на сутки и какие средства для этого используют. Он также рассказал, что могло помочь Украине сбить сразу несколько баллистических ракет во время последнего обстрела.

Россия пытается держать Украину под ударами целые сутки

Нынешние атаки Россия строит так, чтобы одновременно оказывать давление на гражданское население, экономику и энергетику. В Кремле по-прежнему рассчитывают, что постоянные разрушения и опасность в больших городах будут усиливать внутреннее давление на украинское военно-политическое руководство.

Их военно-политическая задача – оказывать давление на граждан нашей страны, прежде всего на жителей столицы, наносить удары по гражданским объектам и жилым домам, чтобы люди оказывали давление на наше руководство, и оно соглашалось на их ультиматумы,

– пояснил Романенко.

После провала первоначальных расчетов на быстрый захват Украины российская армия наращивает интенсивность воздушного террора. Наибольшую ставку делают на баллистику, в частности "Искандер-М", но к комбинированным ударам добавляют "Цирконы", "Ониксы", ракеты комплексов С-300 и С-400, а также различные типы "Шахедов". Более сложными целями для ПВО остаются реактивные беспилотники.

Если раньше они наносили удары ночью, затем начали охватывать и утро, то теперь пытаются растянуть это на сутки, чтобы срывать работу наших экономических и других структур,

– сказал генерал-лейтенант.

Сочетание различных средств поражения и волн атак в разное время заставляет систему ПВО оставаться в постоянной готовности. Украинским военным приходится параллельно изучать новые модификации российского вооружения и подстраивать под них меры противодействия.

Украина могла получить дополнительные ракеты для Patriot

Во время последней атаки Воздушные силы сообщили о сбивании одной ракеты "Оникс", а также семи баллистических ракет "Искандер-М" или северокорейских KN-23. Такой результат мог быть связан с наличием дополнительных ракет-перехватчиков для немногих батарей Patriot, имеющихся в Украине.

Речь идет о противоракетных средствах для наших батарей Patriot, в частности модификации PAC-3 MSE, которые позволяют вести огонь по баллистическим целям,

– пояснил Романенко.

Среди возможных источников пополнения боекомплекта он назвал Польшу, Германию и другие страны. У части ракет на их складах подходит срок годности, поэтому вместо утилизации их могут передать Украине для использования против российской баллистики.

Здесь возникает вопрос: утилизировать такие ракеты и тратить на это средства или передать их Украине, помогая бороться с вражеской баллистикой,

– сказал генерал-лейтенант.

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