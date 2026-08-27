Генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому росіяни намагаються розтягувати атаки на всю добу та які засоби для цього використовують. Він також розповів, що могло допомогти Україні збити одразу кілька балістичних ракет під час останнього обстрілу.

Росія намагається тримати Україну під ударами цілу добу

Нинішні атаки Росія будує так, щоб одночасно тиснути на цивільне населення, економіку та енергетику. У Кремлі й надалі розраховують, що постійні руйнування та небезпека у великих містах посилюватимуть внутрішній тиск на українське військово-політичне керівництво.

Їхнє воєнно-політичне завдання – тиснути на громадян нашої країни, передусім на мешканців столиці, завдавати ударів по цивільних об'єктах і житлових будинках, щоб люди тиснули на наше керівництво й воно погоджувалося на їхні ультиматуми,

– пояснив Романенко.

Після провалу початкових розрахунків на швидке захоплення України російська армія нарощує інтенсивність повітряного терору. Найбільшу ставку роблять на балістику, зокрема "Іскандер-М", але до комбінованих ударів додають "Циркони", "Онікси", ракети комплексів С-300 і С-400 та різні типи "Шахедів". Складнішими цілями для ППО залишаються реактивні безпілотники.

Якщо раніше вони били вночі, потім почали захоплювати й ранок, то тепер намагаються розтягнути це на всю добу, щоб зривати роботу наших економічних та інших структур,

– сказав генерал-лейтенант.

Поєднання різних засобів ураження та хвиль атак у різний час змушує систему ППО залишатися в постійній готовності. Українським військовим доводиться паралельно вивчати нові модифікації російського озброєння й підлаштовувати під них протидію.

Україна могла отримати додаткові ракети для Patriot

Під час останньої атаки Повітряні сили повідомили про збиття однієї ракети "Онікс", а також семи балістичних "Іскандер-М" або північнокорейських KN-23. Такий результат міг бути пов'язаний із наявністю додаткових ракет-перехоплювачів для небагатьох батарей Patriot, які є в Україні.

Йдеться про протиракети до наших батарей Patriot, зокрема модифікації PAC-3 MSE, які дозволяють працювати по балістичних цілях,

– пояснив Романенко.

Серед можливих джерел поповнення боєкомплекту він назвав Польщу, Німеччину та інші країни. Частина ракет на їхніх складах наближається до завершення терміну придатності, тож замість утилізації їх можуть передавати Україні для використання проти російської балістики.

Тут постає питання: утилізувати такі ракети й витрачати на це кошти чи передати їх Україні, допомігши боротися з ворожою балістикою,

– сказав генерал-лейтенант.

Романенко пояснив нову тактику атак Росії: дивіться відео