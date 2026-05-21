Возможная угроза из Приднестровья: зачем Путин запустил массовую раздачу паспортов России

Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения жителями Приднестровья российского гражданства. В Молдове считают, что это попытка России привлечь живую силу для своей армии, которая воюет в Украине. Однако это довольно сложная схема.

Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, возможно ли пополнение российского войска за счет жителей Приднестровья. Он предположил, существует ли военная угроза со стороны непризнанной республики для Украины.

Будут ли пополнять приднестровцы армию России?

Шарп отметил, что Приднестровье всегда входило в сферу интересов России с точки зрения пропаганды. В анклаве есть много жителей, которые уже имеют российское гражданство. В частности, так называемый российский миротворческий контингент, который находится в Приднестровье. Это – местные с российским гражданством.

"Трудно представить, как, получив российский паспорт, люди оттуда окольными, сложными путями потекут в ряды российской армии для того, чтобы воевать в Украине. Им придется добираться через Кишинев или Ереван в Россию. Вряд ли стоит этого ждать. К тому же населения в Приднестровье немного, и даже если кто-то из них присоединится к российскому войску, это – мелочи", – объяснил военный обозреватель.

Поэтому этот шаг России направлен на то, чтобы нажать на Молдову. Москва таким образом хочет напомнить о том, на что она претендует, напугать молдавское руководство, а также, по его мнению, поддержать сторонников России в Приднестровье.

К слову. Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук считает, что пока в Приднестровье находятся российские военнослужащие, оттуда можно ждать угрозы. Она растет на фоне указа Путина о раздаче российского гражданства в непризнанном анклаве. Братчук отметил, что таким образом Москва напоминает о своем присутствии в регионе и пытается удержать этот рычаг влияния. Однако открыть новый фронт Россия, по его мнению, вероятно, не собирается. Скорее стремится продемонстрировать, что она все еще может влиять на ситуацию в Приднестровье.

"Это нужно рассматривать скорее как политический шаг, направленный на поддержку Кремлем тех, кто выступает за Россию и против Молдовы. Украинцев это не должно очень беспокоить", – отметил Давид Шарп.

В то же время определенная военная угроза со стороны Приднестровья существует. Она усиливалась, по словам военного обозревателя, когда в начале войны на юге Украины сложилась очень опасная ситуация.Когда в этом регионе обстановка улучшилась, то пророссийски настроенным приднестровцам, как считает Шарп, лучше не идти на определенные шаги в отношении Украины, чтобы не вызвать очень большие проблемы.

Как Украина реагирует на угрозу со стороны Приднестровья?

Напомним, что ранее оперативное командование "Запад" сообщало об усилении защиты на границе с Приднестровьем. Речь идет о построении эшелонированной системы обороны, благодаря которой удастся оперативно реагировать на угрозы со стороны непризнанной республики. В оперативном командовании "Запад" подчеркнули, что эти действия являются скоординированным ответом на потенциальные риски со стороны Приднестровья.

Ранее заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса рассказал о замысле россиян создать буферную зону со стороны Приднестровья в направлении Винницкой области.

Что известно об упрощенной системе получения гражданства России в Приднестровье?

Владимир Путин 15 мая подписал указ "О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья". Он был принят с целью якобы "защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

Согласно документу жители Приднестровья будут иметь возможность получить российский паспорт несмотря на требования, которые существуют для всех остальных. Для этого достаточно того, что они достигли 18-летнего возраста, являются дееспособными и постоянно проживают в Приднестровье на 15 мая 2026 года.

В Молдове резко отреагировали на этот указ. Президент Майя Санду считает, что Москва использует раздачу гражданства как инструмент для мобилизации большего количества людей в российскую армию для войны в Украине.

Она также предположила, что Кремль будет угрожать Кишиневу тем, что якобы он раздает молдавские паспорта. Но, по ее словам, с начала войны многие люди в Приднестровье получили гражданство Молдавии, потому что "чувствовали себя безопаснее", когда имели его, а не российский паспорт.

Владимир Зеленский также не оставил без внимания шаг Кремля в отношении Приднестровья. По его мнению, россияне таким образом ищут "новых солдат" для своей армии. Также это со стороны Москвы обозначения территории Приднестровья как будто своей.