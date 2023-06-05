Россия разгоняет фейки о контрнаступлении ВСУ: в ОП и Минобороны объяснили, для чего это врагу
Российское минобороны заявило о якобы начале "крупномасштабного наступления" ВСУ. Эти высказывания не что иное, как фейк и ИПСО страны-агрессора.
Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк комментируя активизацию российской дезинформации о контрнаступлении ВСУ.
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Он отметил, что российские информационные сводки уже давно "стали отдельной виртуальной метавселенной".
Москва уже активно участвует в отражении глобального наступления, которого "еще нет". Миллионная армия россиян активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом,
– отметил советник главы ОП.
Подоляк также добавил, что Украина внимательно наблюдает за этим "эпическим поединком", хотя и с определенным изумлением. Советник посоветовал украинцам следить исключительно за официальными новостями, если они хотят знать правду.
В Минобороны назвали причину лжи россиян
Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что Украина продолжает оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. А оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия.
В некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем господствующие высоты,
– отметила Анна Маляр.
На Юге, по словам заступницы, враг в обороне. Продолжаются бои местного значения.
"Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", – пояснили в Минобороны.
Россия заявила о начале контрнаступления ВСУ: главное
- 5 июня в российском минобороны заявили о якобы начале "крупномасштабного наступления" ВСУ на пяти участках фронта.
- В Генштабе ВСУ опровергли заявления российского ведомства.
- В Страткоме ВСУ также сообщили, что враг придумал новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских бойцов на поле боя.