Россия разгоняет фейки о контрнаступлении ВСУ: в ОП и Минобороны объяснили, для чего это врагу

Российское минобороны заявило о якобы начале "крупномасштабного наступления" ВСУ. Эти высказывания не что иное, как фейк и ИПСО страны-агрессора.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк комментируя активизацию российской дезинформации о контрнаступлении ВСУ.

Внимание Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

Он отметил, что российские информационные сводки уже давно "стали отдельной виртуальной метавселенной".

Москва уже активно участвует в отражении глобального наступления, которого "еще нет". Миллионная армия россиян активно отражает атаки, уничтожая тысячи танков, сотни HIMARS и эскадрильи F-16. Битва продолжается, одним словом,

– отметил советник главы ОП.

Подоляк также добавил, что Украина внимательно наблюдает за этим "эпическим поединком", хотя и с определенным изумлением. Советник посоветовал украинцам следить исключительно за официальными новостями, если они хотят знать правду.

В Минобороны назвали причину лжи россиян

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что Украина продолжает оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. А оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия.

В некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям. В частности, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Там мы двигаемся довольно широким фронтом. Есть успех. Занимаем господствующие высоты,

– отметила Анна Маляр.

На Юге, по словам заступницы, враг в обороне. Продолжаются бои местного значения.

"Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", – пояснили в Минобороны.

Россия заявила о начале контрнаступления ВСУ: главное

5 июня в российском минобороны заявили о якобы начале "крупномасштабного наступления" ВСУ на пяти участках фронта.

В Генштабе ВСУ опровергли заявления российского ведомства.

В Страткоме ВСУ также сообщили, что враг придумал новую ИПСО, целью которой является дискредитация украинских сил и распространение ложной информации о действиях украинских бойцов на поле боя.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр попросила украинцев не обсуждать действия военных, ведь "планы любят тишину", отметив, что о начале контрнаступательных действий никто предупреждать не собирается!