Россия разгоняет фейки о расизме во время эвакуации людей – Лещенко

Россия распространяет фейки в европейском медиапространстве о расизме в Украине во время эвакуации людей. Якобы к иностранным гражданам гораздо хуже относились.

Об этом рассказал народный депутат VIII созыва Сергей Лещенко в ходе брифинга, передает 24 канал. Это просто ложь.

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Это фейк и ложь. Я лично наблюдал эвакуацию на вокзале во Львове. Не было никакого пристрастного отношения. Напротив! Были волонтеры, которые направляли беженцев в нужное направление, – рассказал Сергей Лещенко.

По его словам, в "Укрзализнице" создали специальную инфраструктуру, которая помогает иностранцам покинуть Украину.

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