Про це розповів народний депутат VIII скликання Сергій Лещенко під час брифінгу, передає 24 канал. Це просто брехня.

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Це фейк і брехня. Я особисто спостерігав за евакуацією на вокзалі у Львові. Не було жодного упередженого ставлення. Навпаки! Були волонтери, які спрямовували біженців в потрібному напрямі, – розповів Сергій Лещенко.

За його словами, в Укрзалізниці створили спеціальну інфраструктуру, яка допомагає іноземцям покинути Україну.

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