Россия размещает оборудование для наведения "Шахедов" даже на жилых домах в Беларуси

Киев получает разведданные об использовании обычных жилых домов в Беларуси для размещения и запуска "Шахедов" на территорию Украины. Так россияне пытаются избегать украинских дронов-перехватчиков.

Соответствующее заявление президент Украины сделал после проведения очередной Ставки главнокомандующего, передает 24 Канал.

Как россияне готовятся к ударам по Украине "Шахедами"?

Как рассказал Владимир Зеленский, во время заседания рассмотрели все вопросы, связанные с беспилотниками. Речь идет о противодействии атакам российских "Шахедов", развитие украинской "Линии дронов" и нанесение дальнобойных ударов.

Он также подчеркнул, что Россия пытается обходить украинскую систему перехвата, используя воздушное пространство и территорию Беларуси.

По информации украинской разведки, оборудование, которое используется для ударов по Украине, размещают в приграничных населенных пунктах Беларуси, в частности на жилых домах.

Фактически на крышах обычных 5-этажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "Шахеды" на объекты в наших западных регионах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина проинформирует международных партнеров и будет работать над совместным ответом на эти действия.

Заметим, что Украина уже наблюдала подобные шаги со стороны страны-агрессора ранее, в частности когда речь шла о размещении "Орешника" на территории Беларуси.

Интересно! Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что инициативы по противодействию беспилотникам и в дальнейшем остаются приоритетными. По его словам, есть сдержанный оптимизм, ведь уже в 2026 году планируют реализацию проекта "Линии дронов" для отдельных населенных пунктов, расположенных вдоль линии фронта.

Обстрелы Украины ударными дронами: последние новости