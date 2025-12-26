Россия размещает оборудование для наведения "Шахедов" даже на жилых домах в Беларуси
- Страна-агрессор использует территорию Беларуси для наведения "Шахедов" на украинские города.
- Киев планирует информировать международных партнеров и искать совместный ответ на такие действия России.
Киев получает разведданные об использовании обычных жилых домов в Беларуси для размещения и запуска "Шахедов" на территорию Украины. Так россияне пытаются избегать украинских дронов-перехватчиков.
Соответствующее заявление президент Украины сделал после проведения очередной Ставки главнокомандующего, передает 24 Канал.
Как россияне готовятся к ударам по Украине "Шахедами"?
Как рассказал Владимир Зеленский, во время заседания рассмотрели все вопросы, связанные с беспилотниками. Речь идет о противодействии атакам российских "Шахедов", развитие украинской "Линии дронов" и нанесение дальнобойных ударов.
Он также подчеркнул, что Россия пытается обходить украинскую систему перехвата, используя воздушное пространство и территорию Беларуси.
По информации украинской разведки, оборудование, которое используется для ударов по Украине, размещают в приграничных населенных пунктах Беларуси, в частности на жилых домах.
Фактически на крышах обычных 5-этажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить "Шахеды" на объекты в наших западных регионах. Это абсолютное пренебрежение к человеческим жизням, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть,
– подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что Украина проинформирует международных партнеров и будет работать над совместным ответом на эти действия.
Заметим, что Украина уже наблюдала подобные шаги со стороны страны-агрессора ранее, в частности когда речь шла о размещении "Орешника" на территории Беларуси.
Интересно! Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что инициативы по противодействию беспилотникам и в дальнейшем остаются приоритетными. По его словам, есть сдержанный оптимизм, ведь уже в 2026 году планируют реализацию проекта "Линии дронов" для отдельных населенных пунктов, расположенных вдоль линии фронта.
Обстрелы Украины ударными дронами: последние новости
В ночь на 26 декабря российские войска совершили очередную атаку на Одесскую область, применив ударные беспилотники. Под обстрел попали Измаил и Одесса. В результате ударов зафиксированы новые разрушения объектов энергетической и портовой инфраструктуры, возникли пожары, повреждены административные здания, техника и оборудование.
Также из-за попадания дронов получили повреждения элеваторы и складские помещения гражданских предприятий. Пострадала баржа, а также суда, ходящие под флагами Словакии и Республики Палау.
Накануне, 25 декабря, российские беспилотники атаковали Волынскую область. В Ковеле удар пришелся на объект Львовской железной дороги.
В результате атаки повреждены локомотив и грузовой вагон, а взрывная волна выбила окна в цехе локомотивного депо.