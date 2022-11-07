РФ перебросила в Беларусь носители смертоносных ракет: сколько авиатехники рассредоточил враг

Российская авиация в дальнейшем рассредоточена на около 40 аэропортах, которые находятся в оккупированном Крыму, России и Беларуси. В то же время в Беларуси появились самолеты класса МиГ-31К.

Об этом во время брифинга рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, в Беларуси появились три российских самолета МиГ-31К.

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В Беларуси размещены носители "Кинжалов"

Игнат отметил, что эти истребители могут быть носителями ракет типа "Кинжал". Из-за того, что эта авиация поднимается в небо, в Украине и объявляют воздушную тревогу, предупреждая об опасности.

Кроме того, продолжают представлять угрозу ракетоносцы стратегической авиации Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160. Эти самолеты являются носителями смертоносных ракет Х-101 и Х-555.

Юрий Игнат сообщил, что враг по-прежнему продолжает удерживать на разных аэродромах на разном расстоянии от государственной границы около 750 единиц авиационной техники.

По словам спикера Воздушных сил, не менее 20 – 30 единиц авиатехники врага постоянно находятся в воздухе, осуществляя патрулирование над Черным морем, временно оккупированными территориями Украины и территорией России и Беларуси.

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Российские самолеты в Беларуси: что известно

Компания Planet Labs сделала спутниковые снимки аэродрома в Мачулищах 18 и 31 октября. Судя по фото, на территории аэродрома расположена российская военная техника.

По данным британской разведки, Россия перебросила в Беларусь одни из своих мощнейших военно-воздушных вооружений. На свежих спутниковых снимках видны три российских самолета МиГ-31К. Среди авиации Белоруссии нет таких самолетов.

Истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии 2 000 километров.

Как известно, Беларусь предоставила России свою территорию не только для вторжения в Украину, но и бомбардировки украинских городов.

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