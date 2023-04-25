Россия после взрывов в Севастополе выставила на защиту боевых дельфинов, – Naval News

Россия использует боевые дельфины в оккупированном Крыму. Захватчики пытаются укрепить оборону на полуострове.

Об этом пишет издание морского флота Великобритании Naval News в материале, посвященном укреплению обороны оккупированного Севастополя.

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Россия пытается укрепить оборону Крыма

Вход в Севастопольский порт теперь защищен не менее 6 рядов физических барьеров. Это также для патрульных катеров, вертолетного патрулирования, антидайверов-дельфинов и артиллерийских систем,

– говорится в статье.

Аналитик по обороне Бенджамин Питте сказал, что новая оборона является частью более широких усилий по укреплению Крыма.

"Российские корабли чаще патрулируют вблизи Керченского пролива в последние недели. На земле они устанавливают большое количество траншей вокруг ключевых мест. С точки зрения воздуха они становятся более агрессивными по поводу разведывательных миссий НАТО", – отметил он.

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