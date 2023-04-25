Россия после взрывов в Севастополе выставила на защиту боевых дельфинов, – Naval News
Источник:Naval News
Россия использует боевые дельфины в оккупированном Крыму. Захватчики пытаются укрепить оборону на полуострове.
Об этом пишет издание морского флота Великобритании Naval News в материале, посвященном укреплению обороны оккупированного Севастополя.
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Россия пытается укрепить оборону Крыма
Вход в Севастопольский порт теперь защищен не менее 6 рядов физических барьеров. Это также для патрульных катеров, вертолетного патрулирования, антидайверов-дельфинов и артиллерийских систем,
– говорится в статье.
Аналитик по обороне Бенджамин Питте сказал, что новая оборона является частью более широких усилий по укреплению Крыма.
"Российские корабли чаще патрулируют вблизи Керченского пролива в последние недели. На земле они устанавливают большое количество траншей вокруг ключевых мест. С точки зрения воздуха они становятся более агрессивными по поводу разведывательных миссий НАТО", – отметил он.
Что известно о последних взрывах в Крыму
- Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил ночью 24 апреля, что Черноморский флот России отбивает атаку надводных беспилотников на город.
- Оккупанты сначала утверждали, что "бахнуло что-то" не в воздухе, ведь в таком случае сработала бы сигнализация машин. Впоследствии они написали, что уже от второго взрыва весь город проснулся, потому что из-за него и сработала сигнализация.
- После последних событий захватчики решили усилить меры безопасности. В частности, россияне стали чаще врываться в квартиры тех людей, подозреваемых в работе на Украину.
- Отмечается, что обыски проводятся без присутствия хозяев имений и на улицах участились случаи выборочных проверок захватчиками обычных людей.
- Западные аналитики отметили, что россияне наращивают мощности для обороны Крыма. Скажем, увеличивают патруль близ Керченского пролива, роют окопы на полуострове, более агрессивно относятся к мирным воздушно-разведывательным миссиям НАТО над Черным морем, а также возводят оборонные сооружения.