Последний аргумент кремля: как размещение ядерного оружия в Крыму повлияет на деоккупацию

В Центре оборонных стратегий заявили о признаках того, что россия разместила в Крыму тактическое ядерное оружие. Для него восстановили инфраструктуру и создали специальное подразделение.

Однако это может быть очередная попытка обмануть. Об этом во время стрима, который транслировал 24 канал, сказал российский правозащитник и оппозиционный деятель Марк Фейгин.

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россия может блефовать

Фейгин считает, что россияне могут изображать нечто подобное. Чтобы в случае определенных ударов или боевых действий, непосредственно затрагивающих Крым, были опасения на предмет ответа со стороны россии ядерным оружием.

В них постоянно что-то детонирует. Или какая-то опасная ситуация, связанная с нуклеарными рисками,

– сказал правозащитник.

Кроме этого, подобные заявления раздаются со стороны государства-агрессора с 2014 года. Как будто там размещают "Искандер" и ядерные боеголовки. "А как проверить? Проверить сложно. Они могут муляж из болванки привозить: "Смотрите, судный день возможен"", – отметил он.

Так что существует вероятность блефа. Если ядерное оружие там действительно есть – россия может попытаться применить этот инструмент.

Это последний довод, оставшийся у москвы в случае начала деоккупации. Возможно, они могут решиться на что-то,

– считает оппозиционер.

Однако этот процесс, подчеркнул Фейгин, достаточно непрост. "Там ряд решений, ответственные лица, боевое дежурство и так далее. А потом – куда стрелять? Подрывать сам полуостров? Если наносить удар тактическим ядерным оружием, зачем размещать его в Крыму? Это можно сделать из любой точки. Вообще не проблема", – говорит Фейгин.

Вряд ли Запад отступит от своей позиции

Пентагон и Белый дом неоднократно заявляли: цели в Крыму, который является украинской территорией, допустимы. "Если бы поражались гражданские цели – еще можно было бы о чем-то говорить. По состоянию на сегодняшний день все, что происходило в Крыму, касалось только военных целей: аэродром "Саки", Джанкой, Гвардейское, штаб ВМФ в Севастополе", – отмечает правозащитник.

Фейгин допустил, что россия может сознательно провоцировать эту информацию. Расчет на то, что Запад окажет влияние на Киев, и удары по крымским целям прекратятся.

россияне в напряжении

Крымский мост – цель символическая. "Они (россияне – 24 канал) очень напряженно ждут удара по Крымскому мосту. Предугадать ход событий никто не возьмется", – сказал Марк Фейгин.

Действительно ли это повлияет на сознание людей, которые убеждены, что мост и Крым – абсолютно защищенные цели, пока неизвестно.

"Это то, что останется после путина. Хотя после него вообще ничего не останется, возможно", – подчеркнул российский оппозиционный деятель.

Крым, отметил правозащитник, это то, что 8 лет "продавали" народу в компенсацию того, что россия стагнировала и превращалась в отсталое государство третьего мира. Но ведь это не имеет значения, ведь "мы вернули Крым".

Любые цели в Крыму в принципе болезненны. Но Крымский мост – самая болезненная. Он связывает с континентальной россией, и разрыв этого артерия будет свидетельствовать о том, что все цели бесполезны. Ничего не добились, вернулись к исходной точке. А она и так была так себе,

– подытожил он.

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