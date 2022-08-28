Однак це може бути чергова спроба ввести в оману. Про це під час стріму, який транслював 24 канал, сказав російський правозахисник та опозиційний діяч Марк Фейгін.

Варте уваги Ядерна зброя в білорусі – це мрія лукашенка, вона там точно буде, – Латушко

росія може блефувати

Фейгін вважає, що росіяни можуть зображати дещо подібне. Щоб у випадку певних ударів або бойових дій, які безпосередньо торкнуться Криму, були побоювання на предмет відповіді з боку росії ядерною зброєю.

В них постійно щось детонує. Або якась небезпечна ситуація, пов'язана з нуклеарними ризиками,

– сказав правозахисник.

Окрім цього, подібні заяви лунають з боку держави-агресорки з 2014 року. Буцім-то там розміщують "Іскандер" та ядерні боєголовки. "А як перевірити? Перевірити складно. Вони можуть муляж з болванки привозити: "Дивіться, судний день можливий"", – відзначив він.

Тож існує ймовірність блефу. Якщо ж ядерна зброя там дійсно є – росія може спробувати застосувати цей інструмент.

Це останній аргумент, який залишився у москви у випадку початку деокупації. Можливо, вони можуть наважитися на щось,

– вважає опозиціонер.

Однак цей процес, наголосив Фейгін, доволі непростий. "Там низка рішень, відповідальні особи, бойове чергування і таке інше. А потім – куди стріляти? Підривати сам півострів?Якщо завдавати удару тактичною ядерною зброєю, навіщо розміщувати її у Криму? Це можна зробити з будь-якої точки. Взагалі не проблема", – говорить Фейгін.

Навряд чи Захід відступить від своєї позиції

Пентагон та Білий дім неодноразово заявляли: цілі в Криму, який є українською територією, є допустимими. "Якби вражалися цивільні цілі – ще можна було б про щось говорити. Станом на сьогодні усе, що відбувалося у Криму, стосувалося лише військових цілей: аеродром "Саки", Джанкой, Гвардійське, штаб ВМФ у Севастополі.", – наголошує правозахисник.

Фейгін допустив, що росія може свідомо провокувати цією інформацією. Розрахунок на те, що Захід вплине на Київ, і удари по кримських цілях припиняться.

росіяни у напруженні

Кримський міст – ціль символічна. "вони (росіяни – 24 канал) дуже напружено чекають удару по Кримському мосту. Передбачити хід подій ніхто не візьметься", – сказав Марк Фейгін.

Чи справді це сильно вплине на свідомість людей, які переконані, що міст і Крим – абсолютно захищені цілі, наразі невідомо.

"Це те, що залишиться після путіна. Хоча, після нього взагалі нічого не залишиться, можливо", – підкреслив російський опозиційний діяч.

Крим, зауважив правозахисник, це те, що 8 років "продавали" народу в компенсацію того, що росія стагнувала і перетворювалася у відсталу державу третього світу. Але ж це не має значення, адже "ми повернули Крим".

Будь-які цілі в Криму в принципі болючі. Але Кримський міст – найболючіша. Він пов'язує з континентальною росією, і розрив цього артерію свідчитиме про те, що усі цілі марні. Нічого не досягли, повернулися до вихідної точки. А вона і так була так собі,

– підсумував він.

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