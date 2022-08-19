"Смертники" на дежурстве: как россия в очередной раз решила напугать противников тупостью

А вот перебрасывание МиГ-31 с "Кинжалами" в калининградскую область, оно что должно дать, кроме заголовков российских СМИ?

Много гонора без повода

калининградская область – это маленький клочок земли, полностью покрытый (многократно средствами разной дальности и характеристик) как средствами разведки НАТО, так и разными видами ПВО.

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И здесь нужно поднять самолет, улететь в море (где также корабли НАТО), там разогнаться, набрать высоту и пустить ракету.

В прятки сыграть не получится

Может, можно там где-то спрятать в лесопосадке или плотной застройке пусковую наземного "Искандера". Может, поставить где-нибудь "Смерчи" тихонько выйдет и вовремя вывести их для удара куда-то.

Теперь ВСУ смогут видеть оккупантов даже сквозь стены

Но МиГ-31 (большой самолет, хоть это и неважно) никуда не утаишь на том клочке земли. Тем более на нем не взлетишь незамеченно и не выписываешь час пируэты.

Во время войны МиГ-31 там – смертник. Ну а пугать надо тем, что противник будет считать страшным, а не тупым.

PS Крым – это Украина.

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