Россия разрабатывает планы проведения дополнительной волны мобилизации в 2026 – 2027 году

Россия разрабатывает планы проведения дополнительной волны мобилизации в 2026–2027 годах, рассчитывая призывать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

Проведение дополнительной волны мобилизации российское политическое руководство рассматривает как реакцию на утрату государством-агрессором инициативы в войне, постоянный рост потерь личного состава на фронте и заметное замедление темпов набора контрактников в регионах. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.