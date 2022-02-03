Россия разработала спецплан, чтобы создать повод для вторжения в Украину, – СМИ

По информации СМИ, Россия подготовила план по созданию повода для нового вторжения в Украину. Он якобы одобрен на высоком уровне в Москве.

The Washington Post пишет, что такой информацией владеют официальные лица США. Мол, у них есть доказательства, которые подтверждают одобрение такого плана.

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Что задумали в Кремле

Американские чиновники предупредили, что запланированная операция предполагает распространение изображений жертв среди гражданского населения на Донбассе и, возможно, в России. Это, мол, спровоцирует возмущение против украинской власти и создаст повод для вторжения.

Люди, знакомые с этим планом, утверждают, что его создали российские спецслужбы. Он находится на завершающей стадии подготовки,

– подчеркнули в СМИ.

Отметим, что детали коварного плана Москвы удалось рассекретить американской разведке. Ими уже в ближайшее время планируют поделиться с администрацией Байдена.

Какие кадры планировали показать

Чиновники не предоставляли прямых доказательств российского плана или того, как они узнали о нем. Мол, это скомпрометирует их источники. По их словам, видео должно было быть тщательно продуманным.

Оно должно было показать якобы значительные разрушения, фальшивую военную технику ВСУ, беспилотники турецкого производства и актеров в ролях русскоязычных на Донбассе.

Отдельная операция, но связанная с другими

The New York Post уточнили, что фальшивое видео должно было продемонстрировать "нападение украинцев на территорию России или русскоязычных на Донбассе".

Как объяснили в The Washington Post, этот план связан с другими, о которых ранее сообщали разведчики стран Запада. Впрочем, речь идет именно об обособленной операции с конкретным назначением – создать потенциальный повод для нового нападения на Украину.

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