Россия разрушила оболочку, железо, но не душу и свободу, – Зеленский о самолете "Мрия"

Россияне в начале войны уничтожили крупнейший в мире самолет АН-225 "Мрия", который стоял в Гостомеле. Оккупанты смогли разрушить железо и оболочку, однако это не разрушило душу и свободу украинцев.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления перед парламентариями Австралии, передает 24 канал.

До темы "Мрию" могли спасти, но руководство "Антонов" бездействовало – экс-капитан уничтоженного самолета

Он отметил, что 27 февраля в результате боевых действий в Гостомеле был сожжен украинский самолет "Мрия".

Можно сказать, что РФ уничтожила нашу мечту. Россия разрушила оболочку, железо, но не душу, не свободу и независимость,

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что над нашей мечтой невозможно одержать победу, особенно если Украина может надеяться на поддержку и помощь от своего мира.

Видео легендарного самолета "Мрия", которое уничтожили российские оккупанты:

К слову, исполняющего полномочия генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова отстранили от должности. Это связано со служебными расследованиями в отношении его деятельности в предприятии, ведь выяснилось, что они могли спасти самый большой самолет в мире "Мрия", но ничего не сделали.

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