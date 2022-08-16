О россии больше нельзя говорить как о едином целом, – оппозиционер Гудков
россия не признает реальных причин того, почему взрываются ее склады, штабы или аэродромы до тех пор, пока успехи Вооруженных Сил Украины не станут совершенно очевидными. Ситуация в войне и пропаганда в это время создала определенный раскол в российском обществе.
россияне из последних сил пытаются замаскировать свои проблемы и поражения на фронтах войны с Украиной. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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россия – больше не одно целое
По его мнению, в настоящее время кремлю удается все это удерживать, но есть надежда, что очень скоро уже невозможно будет скрыть, что поражение россии в войне началось.
Отвечая на вопрос о том, верят ли сейчас россияне своей власти, Геннадий Гудков заявил, что сейчас уже нельзя говорить о России как об одном целом.
Мы дожили до того, что сейчас общество расколото и фрагментировано до такого уровня, что это вообще разные страны. Глядя, о ком мы говорим. Если говорить о быдло-массе, "ядерный" электорат путина – да, эти продолжают верить,
– объяснил российский оппозиционер.
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россияне пропаганде верят больше, чем родным
В качестве примера того, насколько сильно россияне верят государственной пропаганде, оппозиционер вспомнил перехваченный разговор русского военного с матерью.
Женщина в разговоре начала рассказывать сыну об "украинских нацистах, убивающих людей", а ее сын, который сам является членом террористической армии, уверяет, что все – ровно наоборот.
"Вот что можно сделать с этими людьми, когда им родной ребенок звонит и рассказывает все, а они ни во что не верят, кроме того, что показывают по зомбо-ящику?" – риторически спросил Геннадий Гудков.
Он выразил убеждение, что эту массу людей в России невозможно перевоспитать. Поэтому именно их и нужно "демилитаризовать, денацифицировать и предоставить медицинско-политическое лечение".
Как российская пропаганда объясняет свои поражения
- Как бы ни парадоксально это звучало, наиболее провальными для российской пропаганды стали самые громкие случаи – те, о которых говорили все.
- Едва ли не самый первый – затопление флагмана российского черноморского флота ракетного крейсера "Москва". Тогда официальной версией было нарушение техники пожарной безопасности, буквально курение в неустановленном месте. После этого "не там покурили" стало мемом для всех объяснений россии о собственных точечных поражениях.
- В частности, именно нарушениями правил техники безопасности россия объясняла взрывы на территории своего государства, а затем и на оккупированных частях материковых Юга и Востока Украины.
- Таким же было и объяснение взрывов в Новофедоровке рядом с Саками в оккупированном Крыму. Впрочем, когда взрывы участились и почти одновременно прогремели в Джанкойском и Симферопольском районах Крыма, пришлось признать: это результат диверсионной деятельности.