Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала объяснил, почему сравнивать "Рассвет" со Starlink только по количеству спутников некорректно. Российская система изначально создается для нужд войны против Украины, и именно это может сделать ее особенно опасной для Сил обороны Украины.

"Рассвет" постепенно расширяет покрытие Украины

Пока российская система работает в ограниченном режиме. После двух запусков – в марте и в конце июля – на орбите находятся около 30 спутников, поэтому сейчас они могут обеспечивать покрытие отдельных районов Украины лишь несколько часов в сутки. С каждым новым запуском этот промежуток будет увеличиваться, а конечная цель России – выйти на постоянную связь над украинской территорией.

Почему россияне будут запускать больше таких спутников, тем больше у них будет доступа к фактически круглосуточному покрытию нашей территории,

– пояснил Пехньо.

В самой России рассчитывают получить круглосуточное покрытие примерно к середине 2027 года, хотя профильные эксперты сомневаются, что развернуть низкоорбитальную сеть такого масштаба удастся столь быстро. Сравнивать "Рассвет" со Starlink только по количеству аппаратов тоже не совсем корректно: у Starlink их тысячи, но российские спутники создаются для гораздо более узких задач.

Россияне создают "Рассвет" исключительно для военных целей, против Украины, чтобы наносить конкретные удары. В этом смысле для своих военных задач он может быть даже лучше, чем Starlink, который создавался как гражданская технология,

– подчеркнул военный обозреватель.

Именно военная специализация делает систему опасной даже без тысяч спутников на орбите. Она может быть заточена под связь, управление беспилотниками и другие задачи.

Как Украине противодействовать "Рассвету"?

Появление специализированной российской спутниковой сети заставляет Украину думать не только о ее подавлении, но и о собственных альтернативах. Одним из направлений может стать развитие украинской низкоорбитальной группировки, ведь создание такой системы требует больших ресурсов, но уже не выглядит технологически недостижимым.

Нам нужно учиться у врага, брать с него пример в запуске спутников и развивать собственную низкоорбитальную сеть. Это не какие-то фантастические деньги, хотя они, безусловно, большие,

– пояснил Пехньо.

Параллельно нужны средства радиоэлектронной борьбы, способные нарушать работу самого "Рассвета". Россия уже разрабатывает комплексы, которые могут создавать помехи для Starlink, хотя таких систем пока немного, они дорогие и остаются уязвимыми для поражения.

По крайней мере три таких комплекса, способные создавать помехи для Starlink, наши войска уже уничтожили. Но саму технологию стоит изучать, потому что в этой войне мы и россияне постоянно догоняем друг друга в технологиях,

– отметил военный обозреватель.

Такой же подход Пехньо предлагает применить и к "Рассвету" – заранее изучать принципы его работы и создавать средства противодействия, пока российская спутниковая группировка еще не развернута в полном масштабе.

Пехньо объяснил опасность системы "Рассвет" для Украины: смотрите видео