Військовий оглядач Василь Пехньо в ефірі 24 Каналу пояснив, чому порівнювати "Рассвєт" зі Starlink лише за кількістю супутників некоректно. Російську систему від початку створюють під потреби війни проти України, і саме це може зробити її особливо небезпечною для Сил оборони України.

"Рассвєт" поступово розширює покриття України

Поки російська система працює в обмеженому режимі. Після двох запусків – у березні та наприкінці липня – на орбіті перебувають близько 30 супутників, тому зараз вони можуть забезпечувати покриття окремих районів України лише кілька годин на добу. З кожним новим запуском цей проміжок зростатиме, а кінцева мета Росії – вийти на постійний зв'язок над українською територією.

Чим більше таких супутників росіяни запускатимуть, тим більше матимуть доступу до фактично цілодобового покриття нашої території,

– пояснив Пехньо.

У самій Росії розраховують отримати покриття 24/7 приблизно до середини 2027 року, хоча профільні експерти сумніваються, що розгорнути низькоорбітальну мережу такого масштабу вдасться настільки швидко. Порівнювати "Рассвєт" зі Starlink лише за кількістю апаратів теж не зовсім коректно: у Starlink їх тисячі, але російські супутники створюють під значно вужче завдання.

Росіяни роблять "Рассвєт" виключно під воєнні цілі, під Україну, щоб завдавати конкретних ударів. У цьому сенсі для своїх військових задач він може бути навіть кращим, ніж Starlink, який створювався як цивільна технологія,

– наголосив військовий оглядач.

Саме військова спеціалізація робить систему небезпечною навіть без тисяч супутників на орбіті. Вона може бути заточена під зв'язок, управління безпілотниками та інші завдання.

Як Україні протидіяти "Рассвєту"?

Поява спеціалізованої російської супутникової мережі змушує Україну думати не лише про її придушення, а й про власні альтернативи. Одним із напрямків може стати розвиток українського низькоорбітального угруповання, адже створення такої системи потребує великих ресурсів, але вже не виглядає технологічно недосяжним.

Нам треба вчитися у ворога, брати цей приклад із запуском супутників і розвивати власну низькоорбітальну мережу. Це не якісь фантастичні гроші, хоча вони, безперечно, великі,

– пояснив Пехньо.

Паралельно потрібні засоби радіоелектронної боротьби, здатні порушувати роботу самого "Рассвєту". Росія вже розробляє комплекси, які можуть створювати перешкоди для Starlink, хоча таких систем поки небагато, вони дорогі й залишаються вразливими для ураження.

Щонайменше три такі комплекси, які спроможні ставити завади Starlink, наші війська вже знищили. Але саму технологію варто вивчати, тому що в цій війні ми й росіяни постійно наздоганяємо одне одного в технологіях,

– зазначив військовий оглядач.

Такий самий підхід Пехньо пропонує застосувати і до "Рассвєту" – заздалегідь досліджувати принципи його роботи та створювати засоби протидії, поки російське супутникове угруповання ще не розгорнуте у повному масштабі.

Пехньо пояснив небезпеку системи Рассвєт для України: дивіться відео