Россия разворачивает корабли и готовится к высадке морского десанта

Враг осуществляет развертывание корабельной группы в Черноморской операционной зоне. Россияне продолжают подготовку к морской десантной операции.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Это актуальная информация по состоянию на 2 марта в 6:00.

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Что этому предшествовало

Накануне СМИ узнали о бунте на вражеском корабле, из-за которого сорвалось десантирование в Одессу. Журналистам удалось получить такую ​​информацию от родственников морских пехотинцев 810-й российской бригады, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович отмечал, что на стороне Украины – даже погода. Ведь на 1 марта шторм в Черном море третьи сутки подряд не давал морскому десанту захватчика высадиться в районе Одессы и Николаева.

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