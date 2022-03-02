Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це – актуальна інформація станом на 2 березня о 6:00.

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Що цьому передувало

Напередодні ЗМІ дізналися про бунт на ворожому кораблі, через який зірвалося десантування в Одесу. Журналістам вдалося отримати таку інформацію від родичів морських піхотинців 810-ї російської бригади, яка дислокується в окупованому Криму.

Раніше радник очільника ОП Олексій Арестович зазначав, що на боці України – навіть погода. Адже станом на 1 березня шторм у Чорному морі третю добу поспіль не давав морському десанту загарбника висадитися у районі Одеси та Миколаєва.

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