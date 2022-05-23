Россия решила "связать" Украину новой спецоперацией
Источник:фейсбук Оксаны Забужко
Вижу, как удивительно синхронно журналисты разных стран (что характерно, почему-то тех, где бизнес-элиты имели с Россией особенно глубокую mutually beneficial cooperation, видимо соупадэниэ) начали заботливо допытываться у украинцев, не устали ли мы от войны.
Вопрос невпопад
И не пора ли нам сохранить Путину лицо (зачеркнуто), спасти некоторых на Западе от Гааги (зачеркнуто и заштриховано), согласиться с Россией и перестать стрелять.
Обратите внимание Долбо*бы – это не оскорбительное название, быть ими – это судьба россиян
Трудно не заподозрить, что началась широкомасштабная информационная спецоперация по уговору украинцев прекратить сопротивление.
Не все готовы к большим изменениям, которые повлечет за собой коллапс России, ох не все. Пожалейте Абрамовича, у него детишки малые (да, каннское па-де-де режиссеров Кирюши и Сережи – тоже из этой корзины).
В Украине начали раздаваться выгодные России нарративы о войне, которые она же и проплатила / Скриншот страницы
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Разговорчивые головы Кремля – не только в телевизоре
Казалось бы, где Канны, а где сельская маршрутка, но очень похоже, что эти трюки из одной кассы – что дядя, который стал выступать в автобусе за капитуляцию, тоже не бесплатно это делал, уж очень классический прием по описанию.
А это, со своей стороны, значит, что таких дядь и теть в нашем общественном транспорте в ближайшее время появится больше, деньги перечислены. Будем внимательны.
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