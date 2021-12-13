Россия "родила" псевдореспублики, потому что тяжело болеет

Пророссийские боевики на Донбассе – это просто проекция. Проекция того, как Москва видит Украину. Далее читайте на украинском.

Що таке для України терористичні анклави? Це окуповані квазіреспубліки, створені зовнішнім гравцем, які з'явилися в момент слабкості держави.

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Псевдореспубліки нежиттєздатні без Росії

Єдине їхнє завдання – слугувати за джерело дестабілізації та плацдармом для можливого наступу. Проте ж і Україна з погляду російського шовініста – це штучний проєкт, створений Заходом у момент слабкості Росії. Для того, щоб перешкоджати будь-якому відродженню імперії та "русского мира".

Чи має "ЛДНР” із погляду Києва шанс на існування? Звісно, ні. Вони нежиттєздатні без вливань із Москви. Щойно Кремль вимкнить систему життєзабезпечення – вони щезнуть.

Проте ж московські "геополітики" точно таку ж риторику адресують і Києву. Мовляв, Україна існує завдяки Заходу. Припинення допомоги означатиме крах сусідньої держави, яка, на їхню думку, впаде у завбачливо підставлені долоні Кремля.



Псевдореспубліки "живуть" через вливання Росії / Фото пресслужби ООС

Як наша країна бачить мешканців окупованих територій? Як заручників окупації, поміж яких трапляються колабораціоністи. Перших треба звільнити. Інших – знешкодити.

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Точно так само міркує і Москва. У їхній уяві українці-малороси стогнуть під ярмом "бандерівців", що захопили владу. Перших слід повернути в лоно "русского мира". Інших – позбутися.

Україна точно знає, що їй протистоїть не Донецьк і Луганськ, а Росія. Росія ж переконана, що воює не з Україною, а із Заходом.

Кремль поширив Україні свою логіку існування

У психології це називається проєкція. Москва просто приписала Україні ту логіку існування, яку вона потім "вдихнула" в окуповані українські території.

Усі ці квазіреспубліки – не більш як сповідь. Сповідь у тому, як саме в Росії ставляться до української незалежності й держави.

"Припиніть підтримувати бунтівників і поверніть території законному власникові", – навіть цю вимогу Києва до Москви ретранслює сьогодні Кремль у своїх переговорах із Брюсселем та Вашингтоном.

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У цю ж скарбничку – усі міркування російських спікерів про таємні плани Заходу. Достатньо прислухатися до того, що вони кажуть. Перечитати їхні одкровення про бажання "ворогів" розколоти й розчленувати Росію.

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Їм навіть може здаватися, що вони викривають. Насправді ж вони всього лише сповідуються. У прямому ефірі. 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Жадана реальність психічної Москви

Усе це – лише опис того, що вони хотіли б зробити зі своїми уявними супротивниками. Що вони спробували б вчинити, якби мали відповідні можливості. Їхні спічі лише наводять контури їхньої ж жаданої реальності.

А ще – це виправдання права на жорстокість у відповідь. Зокрема й "жорстокість на випередження".

Усі історії про "розіп'ятих хлопчиків" та "звірства хунти" – це індульгенція для себе ж. Росія лежить на канапі психотерапевта й розповідає наскільки глибока її персональна кроляча нора.

Психологи стверджують, що механізм проєкції дозволяє людині вважати власні неприйнятні почуття, бажання та мотиви – чужими. І, як наслідок, дозволяє не відчувати за них відповідальності.

Таке часто буває внаслідок істероїдного або параноїдального розладу. А втім, хто сказав, що на те й інше не можуть хворіти цілі держави?