Россия руководствуется не международным правом, а законами джунглей,– Австрия об агрессии Путина

Глава МИД Австрии Александер Шелленберг заявил, что оккупация Крыма несет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. Ведь Россия руководствуется не международным правом, а законами джунглей.

Во время Крымской платформы 23 августа глава австрийской дипломатии отметил, что цивилизованный мир собрался на саммит, чтобы "делать очень важное и простое замечание в голос – агрессии Путина не может и не должно быть".

Читайте также Почти на идеальном украинском: премьер Хорватии заявил, что Крым – это Украина

Россия руководствуется законами джунглей, – глава МИД Австрии

Министр иностранных дел Австрии подчеркнул, что "оккупация Крыма стала тревожной попыткой переписать современную историю".

Семь лет спустя Россия продолжает подрывать целостность, неделимость и суверенность Украины. Она этим угрожает безопасности украинских граждан, а также угрожает безопасности всех нас. Через откровенное наглое нарушение международного права и стабильного международного порядка. Это означает, что они руководствуются не верховенством права, а законом джунглей,

– сказал Александер Шелленберг.

"Мы не будем терпеть, когда одно государство угрожает суверенности другого. Мы никогда не согласимся на нарушение международно признанных границ Украины", – добавил глава австрийской дипломатии.

К теме В Киеве проходит саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

Саммит Крымской платформы: смотрите видео