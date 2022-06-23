Россия сама могла "бомбануть" НПЗ под Ростовом: на это есть две причины

В России прогремел взрыв на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, ставший следствием пикирования неустановленного беспилотного летательного аппарата.

Не все так однозначно

Российская сторона поспешила обвинить в этой атаке Украину, но не смогла объяснить, как получилось, что украинский беспилотный летательный аппарат оказался в воздушном пространстве России, пройдя противовоздушную оборону.

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От Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода до ближайшего расположения Вооруженных Сил Украины не менее 150 километров по территории, временно контролируемой российскими оккупационными войсками. На этой территории есть эшелонированная противовоздушная оборона, пройти мимо которой довольно сложно, если не сказать больше – невозможно.

То есть, заявляя о том, что по Новошахтинскому нефтеперерабатывающему заводу нанес удар украинский беспилотный летательный аппарат, российские официальные лица расписываются в том, что российская противовоздушная оборона неэффективна. Конечно, почти за четыре месяца в Украине мы неоднократно могли видеть подтверждение того, что российская противовоздушная оборона работает, мягко говоря, не соответствуя своим характеристикам. Но...

Но, с другой стороны, в этом инциденте вполне могла быть заинтересована сама Россия. В частности, таким образом россияне могут скрывать хищение нефтепродуктов с предприятий нефтяной промышленности и на подобные инциденты списывать масштабные недостачи горюче-смазочных материалов для российских оккупационных подразделений, ставших следствием коррупции.

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Приманка для Беларуси

Кроме того, российские СМИ, обвиняющие в нанесении этого удара Украину, лишний раз демонизируют страну и катализируют нависшую не только над Россией угрозу, но и, например, над Беларусью. Ведь аналогичный сценарий в режиме casus belli Россия может реализовать на территории Беларуси, например против Мозырского нефтеперерабатывающего завода, чтобы заставить несговорчивый Минск присоединиться к войне против Украины.

Да, Беларусь предоставила российским войскам свою территорию для вторжения в Украину, нанесение ракетных и авиационных ударов по Украине, но армию так и не предоставила. А этого ресурса России сейчас катастрофически не хватает на фоне дефицита боеспособных подразделений. А потому вероятны любые методы со стороны отчаявшейся Москвы.

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