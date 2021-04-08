Россия сама не знает, пойдет ли в наступление, – Коваленко назвал основные факторы
Россия делает все, чтобы не гарантировать режим прекращения огня и безопасность на Донбассе. Впрочем, они еще пока сами не знают, будут ли идти в полномасштабное наступление.
Источник:24 канал
Об этом сказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Он добавил, что в последнее время действительно есть обострение на фронте, и Россия хочет этим воспользоваться.
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По его словам, Россия так просто проверяет, насколько Украина и Запад готовы давать отпор. Мнения же экспертов относительно наступления на наши границы разделились.
Я думаю, что сама Российская Федерация сейчас не знает непосредственно, пойдет ли в наступление,
– сказал Коваленко.
От чего зависят намерения России
Он объяснил, что это будет зависеть от многих факторов. Он назвал некоторые из них. Отдельно:
- внутренняя ситуация в Украине, в частности реакция военно-политического руководства на происходящее;
- состоятельность самой Российской Федерации;
"Они тоже понимают, что их вооруженные силы не самые лучшие, несмотря на то, что у них много модернизированного советского вооружения, но с ним нельзя конкурировать", – объяснил секретарь.
- политика России в отношении других стран;
- политика международных партнеров Украины.
Также Коваленко добавил, что мы можем рассчитывать только на дипломатическую поддержку наших партнеров. Варианты будут разрабатываться, но защита Украины – дело рук нашей армии, наших резервов и спецслужб.
Расположение войск России возле границ с Украиной / Инфографика 24 канала
Коваленко об обострении на Донбассе: смотрите видео
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