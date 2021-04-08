Россия делает все, чтобы не гарантировать режим прекращения огня и безопасность на Донбассе. Впрочем, они еще пока сами не знают, будут ли идти в полномасштабное наступление.

Об этом сказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко. Он добавил, что в последнее время действительно есть обострение на фронте, и Россия хочет этим воспользоваться.

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По его словам, Россия так просто проверяет, насколько Украина и Запад готовы давать отпор. Мнения же экспертов относительно наступления на наши границы разделились.

Я думаю, что сама Российская Федерация сейчас не знает непосредственно, пойдет ли в наступление,

– сказал Коваленко.

От чего зависят намерения России

Он объяснил, что это будет зависеть от многих факторов. Он назвал некоторые из них. Отдельно:

внутренняя ситуация в Украине, в частности реакция военно-политического руководства на происходящее;

состоятельность самой Российской Федерации;

"Они тоже понимают, что их вооруженные силы не самые лучшие, несмотря на то, что у них много модернизированного советского вооружения, но с ним нельзя конкурировать", – объяснил секретарь.

политика России в отношении других стран;

политика международных партнеров Украины.

Также Коваленко добавил, что мы можем рассчитывать только на дипломатическую поддержку наших партнеров. Варианты будут разрабатываться, но защита Украины – дело рук нашей армии, наших резервов и спецслужб.

Расположение войск России возле границ с Украиной / Инфографика 24 канала

Справка. За последние две недели на Донбассе погибли уже 11 украинских военных. Так, с начала 2021 года на Донбассе погибли по меньшей мере 32 бойца. Из-за обострения ситуации на передовую сегодня поехал президент Владимир Зеленский.

Коваленко об обострении на Донбассе: смотрите видео