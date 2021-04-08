Росія сама не знає, чи піде в наступ, – Костенко назвав основні чинники
Росія робить усе, аби не гарантувати режим припинення вогню та безпеку на Донбасі. Утім, вони ще поки самі не знають, чи йтимуть у повномасштабний наступ.
Джерело:24 канал
Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Роман Костенко. Він додав, що останнім часом справді є загострення на фронті і Росія хоче цим скористатись.
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За його словами, Росія так просто перевіряє, чи наскільки Україна і Захід готові давати відсіч. Думки ж експертів щодо наступу на наші кордони розділились.
Я думаю, що сама Російська Федерація зараз не знає безпосередньо, чи піде у наступ,
– сказав Костенко.
Від чого залежать наміри Росії
Він пояснив, що це залежатиме від багатьох чинників. Він назвав деякі із них. Зокрема:
- внутрішня ситуація в Україні, зокрема реакція військово-політичного керівництва на те, що відбувається;
- спроможність самої Російської Федерації;
"Вони теж розуміють, що їхні збройні сили не є найкращими, попри те, що у них багато модернізованого радянського озброєння, але з ним не можна конкурувати", – пояснив секретар.
- політика Росії щодо інших країн;
- політика міжнародних партнерів України.
Також Костенко додав, що ми можемо розраховувати тільки на дипломатичну підтримку наших партнерів. Варіанти будуть розроблятись, але захист України – справа рук нашої армії, наших резервів та спецслужб.
Розташування військ Росії біля кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу
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