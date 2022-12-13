Российские военкоры начали догадываться, что Россия сама подрывает мосты на оккупированных территориях

На оккупированных Россией территориях все чаще расцветает "хлопок". В результате взрывов разрушаются мосты, которые важны для врага. В конце концов, российские военкоры начали что-то подозревать.

Об этом говорится в отчете Международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Важно Адская ночь для кафиров: ВСУ также ударили по базе ППК "Вагнера" в Кадиевке

По данным расследователей, военкоры страны-агрессорки начали догадываться, что Россия сама подрывает мосты на оккупированных территориях. Предполагают, что это произошло с Крымским мостом 8 октября и повторяется в Мелитополе.

Что известно о подрыве моста в Мелитополе

13 декабря под Мелитополем в Запорожской области произошел взрыв, повреждены опоры автомобильного моста. Это подтвердили накануне вечером и мэр города, и оккупационные российские власти. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о повреждении моста, которым войска России перевозили военную технику, что он "устал". Ранее он также заявил, что вечером из Токмака, Михайловки и пригорода Мелитополя были слышны взрывы.

Как реагируют оккупанты

После подрыва моста оккупанты срочно строят объездную. Враг перенаправил весь поток военного и грузового транспорта через:

село Садовое,

мост через реку,

улицу Белякова.

Сегодня этот путь стал главной транспортной артерией. Одновременно с этим оккупанты пытаются построить переправу рядом с взорванным мостом. Из-за дождей поле просто превратилось в грязное месиво и проехать там по машинам невозможно.

По оккупантам прилетает все чаще

Ночь против 12 декабря оказалась беспокойной для оккупантов в Сватово, ведь к ним огонек пришло "бавовнятко". Оно вручило врагам бесплатные билеты на концерт Кобзона.

11 декабря врагу тоже было несладко. У кафиров в городе Кадиевка на Луганщине вспыхнул пожар. Враги говорят, что ВСУ ударили из реактивной артиллерийской системы HIMARS.